Новини Ющенко такий тупий, що досі не зміг вивчити англійську мову, хоча жінка його американка Український Президент Ющенко відомий своєю хахляцькою тупістю так і не зміг вивчити англійську мову. І це при тому, що друга його жінка - американка й агент ЦРУ. (Перш жінка Ющенка - рускоязичная).



Ющенка діти від другого шлюбу ходять до американської школи, денавчання всіх предметів ведеться англійською мовою. Школа платна, і котує десяток тисяч доларів на рік.



Однак і це не помогло Ющу освоїти язик англійський.



Тим часом кожен з вас може легко вивчити англійську мову, якщо запишеться до Мнемонічної Школи, навчання в якій оплачується в гривнях і коштує дешево. Зате знання даються моментально - вже на другому уроці ви будете говорити англійською мовою.



Чому Ющ не піде до такої школи??? Гордий хахол всьо знає... а американці самі не знають ніякої іншої мови окрім своєї, тому нікого не можуть толком навчити...

Чому саме мнемонічний метод ?



Звичайні курси навчають академічним методом, який розрахований на 1 років навчання в школі, та ще 5 років навчання в університеті. Там перевагу надають граматичним вправам для складання письмових тестів, слова та фразові звороти вивчаються побічно, в пасивну пам'ять. Таким чином запам'ятовування передбачене на короткий час: до наступного уроку, чи до заліку, екзамену. Потім все це забувається. І тільки мнемонічний метод дає можливість, коли



Звичайні курси навчають академічним методом, який розрахований на 1 років навчання в школі, та ще 5 років навчання в університеті. Там перевагу надають граматичним вправам для складання письмових тестів, слова та фразові звороти вивчаються побічно, в пасивну пам'ять. Таким чином запам'ятовування передбачене на короткий час: до наступного уроку, чи до заліку, екзамену. Потім все це забувається. І тільки мнемонічний метод дає можливість, коли ви запам'ятаєте



англійські



слова та фрази



на завжди





Як записатися на навчання ?



Треба зателефонувати і домовитися про перше заняття, яке проводиться індивідуально , триває 1год 30 хв і коштує 150 грн.







Треба зателефонувати і домовитися про перше заняття, яке проводиться, триваєі коштує 098-220-79-48



050-373-02-36



Скільки осіб у навчальній групі?



Мнемонічна школа практикує навчання один на один з викладачем. Така практика дозволяє учням краще переймати навики від учителя.



Чи можна вивчати англійську мову з програм, яких багато в інтернеті та ютюбі?



Можна, але так само як вчитися плавати чи їхати за кермом. Ви можете переглядати день і ніч навчальні програми, але навряд чи ви попливете. Так само і з мовою. Безпосередній контакт з вчителем надає те, що ніколи не візьмете з програми, яка публікується для тисяч глядачів чи слухачів. Крім того, тільки вчитель зможе індивідуально підправити ті помилки, які притаманні вам особисто. Адже кожна людина має свої власні труднощі у вивченні мов.



В чому ж полягає секрет мнемонічного навчання?



Запишіться на навчання до МНЕМОНІЧНОЇ ШКОЛИ і дізнаєтеся. Ви ж напевне здогадуєтеся, що справжні поліглоти явно не у вітчизняних школах досконало вивчають іноземні мови. При чому не тільки такі "дитячі" мови як от англійська чи італійська, але навіть турецьку, арабську...



Як таке може, щоб за 10-12 днів вивчити іноземну мову, коли у школі 10 років учать і нічого не знають, навіть в університетах, а ви навчите за такий короткий час?



В школі та вузі вчать іноземну мову на виконання тої чи іншої державної програми для здачі державних екзаменів, заліків чи тестів. Школа не ставить завдання навчити вас говорити англійською мовою чи будь-якою іншою іноземною мовою - інакше ви б навчилися говорити іноземною мовою після закінчення школи, так само як ви навчилися писати, читати та рахувати.



Як правило під шкільного курсу з англійської мови дітей учать вимову Шекспіра, граматику Англії 19 сторіччя, а ще успішно вивчають назви кольорів, тварин і навіть кісток динозаврів (!!!) англійською мовою, які мало хто знає навіть по-українськи.



Відтак учень знає з англійської одне слово APPLE, але думає що це телефон і фразу "НІХТ ФЕРШТЕЙН", що з німецької означає - "не розумію".





Чи можна після вашого курсу здавати тести ЗНО з англійської мови?



Даний курс не готує до тестів ЗНО, до екзаменів чи іспитів. Курс навчать Вас говорити, читати і писати по-англійськи. Хоча ми можемо запропонувати Вам додатково репетиторство з підготовки до тестів, однак відразу зауважимо, що навіть після успішної здачі тестів ви не будете говорити англійською мовою - ви отримаєте просто хороші "бали" на тестуванні. І все.





Як часто треба займатися у школі - кожен день ? Чи можна брати уроки один раз в тиждень?



- Відвідувати курс 6 днів на тиждень немає потреби, але МОЖНА, коли треба терміново їхати за кордон. Можна вчитися через день, через два або ж через три дні. Для тих, хто не поспішає та має час













Найкраще вчитися

індивідуально



двічі на тиждень.



Я вже закінчував різні курси, і потім все забував через два-три місяці. У Вас є продовження курсів, вищі рівні, ще вищі і так далі ?



Після нашого курсу ви на завжди будете мати у своєму активному мовному запасі 2000 НАЙБІЛЬШ ВЖИВАНИХ слів та мовних конструкцій для спілкування іноземною мовою. Після навчання за методикою Мнемонічної Школи ви їх НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЕТЕ !!! Це майже не можливо, за включенням травми голови чи хвороби головного мозку.



Принагідно зауважимо, що 2000 слів вистачає людині для того, щоб вільно спілкуватися, писати та читати іноземною мовою БЕЗ СЛОВНИКА.



Якщо ви захочете дивитися фільми та телевізійні передачі іноземною мовою, ви зможете пройти у нас додатково спеціальний курс з цією метою і розширити свій запас слів до 3 500.



Якщо ви захочете викладати у школі чи вузі на іноземній мові, вам треба вивчити і мати в активному запасі 5 000 слів. Для цього наш курс передбачає додаткові інтерактивні навчання, учасниками яких часто стають викладачі вищих навчальних закладів, що викладають іноземним студентам.





Якщо я вже вивчав у школі англійську мову - то може мені треба менше уроків ?



Не має значення ваш рівень шкільних знань англійської чи будь-якої іншої мови. Все, чого ви навчилися в школі чи у вузі, й вам згодиться для даного курсу - це тільки знання ЛАТИНСЬКИХ ЛІТЕР (A B C D і так далі). І все. Мнемонічна Школи - це щось зовсім інше ніж ви коли-небудь стрічали.



Тому ви можете сміливо починати вчитися з повного нуля. Якщо у вас і є певні знання - то це як правило вибіркові знання, в чому ви легко переконаєтеся, відвідавши нашу школу. Якщо ви у школі вивчали німецьку чи французьку мову, а зараз ви хочете вивчати англійську - ЖОДНИХ ПРОБЛЕМ !!!





Після нашого курсу ви на завжди будете мати у своєму активному мовному запасі 2000 НАЙБІЛЬШ ВЖИВАНИХ слів та мовних конструкцій для спілкування іноземною мовою. Після навчання за методикою Мнемонічної Школи ви їх НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЕТЕ !!! Це майже не можливо, за включенням травми голови чи хвороби головного мозку.Принагідно зауважимо, що 2000 слів вистачає людині для того, щоб вільно спілкуватися, писати та читати іноземною мовою БЕЗ СЛОВНИКА.Якщо ви захочете дивитися фільми та телевізійні передачі іноземною мовою, ви зможете пройти у нас додатково спеціальний курс з цією метою і розширити свій запас слів до 3 500.Якщо ви захочете викладати у школі чи вузі на іноземній мові, вам треба вивчити і мати в активному запасі 5 000 слів. Для цього наш курс передбачає додаткові інтерактивні навчання, учасниками яких часто стають викладачі вищих навчальних закладів, що викладають іноземним студентам.Не має значення ваш рівень шкільних знань англійської чи будь-якої іншої мови. Все, чого ви навчилися в школі чи у вузі, й вам згодиться для даного курсу - це тільки знання ЛАТИНСЬКИХ ЛІТЕР (A B C D і так далі). І все. Мнемонічна Школи - це щось зовсім інше ніж ви коли-небудь стрічали.Тому ви можете сміливо починати вчитися з повного нуля. Якщо у вас і є певні знання - то це як правило вибіркові знання, в чому ви легко переконаєтеся, відвідавши нашу школу. Якщо ви у школі вивчали німецьку чи французьку мову, а зараз ви хочете вивчати англійську - ЖОДНИХ ПРОБЛЕМ !!! Чи можуть вчитися діти на вашому курсі ?



- Діти можуть вчитися у спеціальних групах для дітей. Концепція Мнемонічної Школи вимагає від дорослих певних здібностей та індивідуальної самодисципліни. Дітям потрібна спеціальна програма. Зауважимо, що заняття дітей з іноземної мови у звичайній школі - даремна трата часу.



Крім того, у школі зазвичай відсутня головний критерій успіху у вивченні іноземної мови - мотивування учнів. Щоб це зрозуміти, пропонуємо Вам спершу самим навчитися іноземної мови на нашому курсі, а потім ви зможете МОТИВУВАТИ ваших дітей вчитися. Даремно вимагати у дитини те, чого ви самі не вмієте і не можете вивчити.



Зауважимо, що дітям наші методики дається навіть легше й веселіше, проте для навчання дітей треба затратити більше часу та уваги.





Чи можна приводити з собою дітей дошкільного віку у вашу школу ?



Тренінговий зал має обладнаний ігровий куточок для дітей дошкільного віку. Якщо ваша дитина вміє терпеливо САМОСТІЙНО гратися та при цьому не буде відволікати Вас від навчання - можна брати з собою дітей.





Чи треба платити всі гроші наперед за весь курс ?



Ні, не обов'язково. Можна платити ОКРЕМО ЗА КОЖНЕ ЗАНЯТТЯ.



- Діти можуть вчитися у спеціальних групах для дітей. Концепція Мнемонічної Школи вимагає від дорослих певних здібностей та індивідуальної самодисципліни. Дітям потрібна спеціальна програма. Зауважимо, що заняття дітей з іноземної мови у звичайній школі - даремна трата часу.Крім того, у школі зазвичай відсутня головний критерій успіху у вивченні іноземної мови - мотивування учнів. Щоб це зрозуміти, пропонуємо Вам спершу самим навчитися іноземної мови на нашому курсі, а потім ви зможете МОТИВУВАТИ ваших дітей вчитися. Даремно вимагати у дитини те, чого ви самі не вмієте і не можете вивчити.Зауважимо, що дітям наші методики дається навіть легше й веселіше, проте для навчання дітей треба затратити більше часу та уваги.Чи можна приводити з собою дітей дошкільного віку у вашу школу ?Тренінговий зал має обладнаний ігровий куточок для дітей дошкільного віку. Якщо ваша дитина вміє терпеливо САМОСТІЙНО гратися та при цьому не буде відволікати Вас від навчання - можна брати з собою дітей.Ні, не обов'язково. Можна платити ОКРЕМО ЗА КОЖНЕ ЗАНЯТТЯ. 1 год. 30 хв.



150 грн.

Це також перевага наших курсів, оскільки всі інші курси вимагають одразу ваші гроші наперед. Нам не потрібна така схема, оскільки у нас не було ще випадку, щоб хтось покинув курси, хіба тільки припинив навчання через хворобу але відрядження.



Але й це навіть не перешкода, оскільки ТІЛЬКИ НАШІ МЕТОДИ дають можливість вчитися у ліжку, чи навіть у дорозі. Тому нам не потрібно ЗАСТАВИ від учнів – ми і так знаємо: хто прийшов на перше заняття - гарантовано прийде й на друге, третє й так далі. Тільки нагла смерть може відлучити учня від навчання у Мнемонічній Школі.





А якщо мені мови зовсім не даються - це не моє - то що тоді ???



Це твердження хибне. Це стереотип, який вам нав'язали у школі чи вузі, причому навмисно, щоб виправдати своє невміння навчати. Якщо ви не глухо-німий і проживаєте в місті Івано-Франківську - то ви вже вивчили як мінімум дві мови: Українську і Російську.



Єдина перешкода для вашого навчання на нашому курсі - це ваша ЛІНЬ !!!



А проблема тільки в одному – ви не знаєте технік та методик вивчення іноземної мови. Якщо вас не навчили плавати (не показали вам техніки дихання та рівноваги на воді) – то ви потонете. Так само й з вивченням іноземної мови: ви ніколи не говоритимете і не розумітимете іноземну мову, якщо не освоїте спеціальні техніки, які даються у нас на курсі.





Якщо я відвідаю тільки три ваші заняття і вивчу вашу методику - то мені вже не треба буде більше платити вам гроші - я сам зможу далі вчитися. Яка вам тоді користь ?



Наша місія навчити вас іноземної мови. На жаль, ані за два, ані за три заняття ви не зможете цього зробити - вам доведеться пройти весь курс.



Очевидно, що ми розраховуємо, що будуть такі люди як ви і захочуть перервати курс, тому ми організували його таким цікавим чином, що ви не захочете його покидати до останнього заняття. Окремі учасники нашої Школи настільки подружилися та звикли, що навіть створили свій клуб.



Чи ви продаєте матеріали для навчання ?



На відміну від інших курсів ми не пропонуємо вам купити у нас підручник, чи диск. Спеціальні учбові матеріали надаються кожного уроку.



Це також перевага наших курсів, оскільки всі інші курси вимагають одразу ваші гроші наперед. Нам не потрібна така схема, оскільки у нас не було ще випадку, щоб хтось покинув курси, хіба тільки припинив навчання через хворобу але відрядження.Але й це навіть не перешкода, оскільки ТІЛЬКИ НАШІ МЕТОДИ дають можливість вчитися у ліжку, чи навіть у дорозі. Тому нам не потрібно ЗАСТАВИ від учнів – ми і так знаємо: хто прийшов на перше заняття - гарантовано прийде й на друге, третє й так далі. Тільки нагла смерть може відлучити учня від навчання у Мнемонічній Школі.А якщо мені мови зовсім не даються - це не моє - то що тоді ???Це твердження хибне. Це стереотип, який вам нав'язали у школі чи вузі, причому навмисно, щоб виправдати своє невміння навчати. Якщо ви не глухо-німий і проживаєте в місті Івано-Франківську - то ви вже вивчили як мінімум дві мови: Українську і Російську.Єдина перешкода для вашого навчання на нашому курсі - це ваша ЛІНЬ !!!А проблема тільки в одному – ви не знаєте технік та методик вивчення іноземної мови. Якщо вас не навчили плавати (не показали вам техніки дихання та рівноваги на воді) – то ви потонете. Так само й з вивченням іноземної мови: ви ніколи не говоритимете і не розумітимете іноземну мову, якщо не освоїте спеціальні техніки, які даються у нас на курсі.Якщо я відвідаю тільки три ваші заняття і вивчу вашу методику - то мені вже не треба буде більше платити вам гроші - я сам зможу далі вчитися. Яка вам тоді користь ?Наша місія навчити вас іноземної мови. На жаль, ані за два, ані за три заняття ви не зможете цього зробити - вам доведеться пройти весь курс.Очевидно, що ми розраховуємо, що будуть такі люди як ви і захочуть перервати курс, тому ми організували його таким цікавим чином, що ви не захочете його покидати до останнього заняття. Окремі учасники нашої Школи настільки подружилися та звикли, що навіть створили свій клуб.Чи ви продаєте матеріали для навчання ?На відміну від інших курсів ми не пропонуємо вам купити у нас підручник, чи диск. Спеціальні учбові матеріали надаються кожного уроку.





Ми не працюємо на власників, посередників чи рекламістів, які продають курси. Але якщо ви хочете заплатити більше - приведіть своїх друзів, родичів: вам буде цікавіше, а їм приємно. Заплатіть за них ! Зробіть їм подарунок !



Ви також можете допомогти в навчанні на нашому курсі напів-сиротам, інвалідам. Заплатіть за них !





- Все це читаю - звучить фантастично ! не можу навіть повірити, що це реально ...



Не треба вірити. Треба прийти та переконатися. Особливо, якщо ви живете або працюєте в Івано-Франківську. До нас приїжджають люди з сусідніх областей, зі Львова, з Тернопіля, з Чернівців, у нас вчаться по скайпу з Лондона та Нью-Йорка наші заробітчани.



Для них володіння іноземною мовою стало реальністю навіть не зважаючи на відстань. Що заважає вам прийти, заплатити за один урок і ОДРАЗУ ПЕРЕКОНАТИСЯ В ЕФЕКТИВНОСТІ !!!



- Чому всі курси - дорогі, часом по 2-3 тисячі грн , а ще книжки, DVD, а у вас так дешево ?Ми не працюємо на власників, посередників чи рекламістів, які продають курси. Але якщо ви хочете заплатити більше - приведіть своїх друзів, родичів: вам буде цікавіше, а їм приємно. Заплатіть за них ! Зробіть їм подарунок !Ви також можете допомогти в навчанні на нашому курсі напів-сиротам, інвалідам. Заплатіть за них !- Все це читаю - звучить фантастично ! не можу навіть повірити, що це реально ...Не треба вірити. Треба прийти та переконатися. Особливо, якщо ви живете або працюєте в Івано-Франківську. До нас приїжджають люди з сусідніх областей, зі Львова, з Тернопіля, з Чернівців, у нас вчаться по скайпу з Лондона та Нью-Йорка наші заробітчани.Для них володіння іноземною мовою стало реальністю навіть не зважаючи на відстань. Що заважає вам прийти, заплатити за один урок і ОДРАЗУ ПЕРЕКОНАТИСЯ В ЕФЕКТИВНОСТІ !!! The First Mnemonic School



098-220-79-48 & 050-373-02-36

Добавити в обране Tweet добавити свої коментарі ім'я: текст коментаря: сума: 3 + 8 =

Відгуки мають бути максимально коректними та аргументованими. Ющенко такий тупий, що досі не зміг вивчити англійську мову, хоча жінка його американка

Володіючи англійською, ви зможете з легкістю подолати мовний бар'єр

Найкращий тренажер для пам'яті - вивчення іноземної мови та запам'ятовування слів

Оральный секс помогает убрать щеки

Папа Римський захищаючи педофолів та гомосексуалістів підірвав довіру до католицької церкви

Loading... Загрузка... SELECTORNEWS ReadMe.Ru Погода, Новости , загрузка... Новости