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В яку б країну ви не поїхали, англійська мова стане в нагоді в будь-якому випадку. Володіючи англійською, ви зможете з легкістю подолати мовний бар'єр і насолоджуватися поїздкою.
Вивчайте англійську мову мнемонічним методом - і ви будете говорити нею вже на другому занятті.
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Основний плюс англійської мови, це її універсальність: на ній ви можете говорити, де завгодно. Адже англійська мова вже стала світовою мовою, не дивлячись на різні національні риси різних народів світу.
І зараз кількість людей, зацікавлених у вивченні англійської мови тільки зростає.
Хоча навчання будь-якій мові збагачує внутрішній світ людини і сприяє їїособистісному зростанню, але, мабуть, тільки англійська може похвалитися такою ефективністю у випадках міжнародного спілкування. Адже тільки її ми так сміливо можемо використовувати в наших закордонних поїздках, незалежно від країни перебування.