Основний плюс англійської мови, це її універсальність: на ній ви можете говорити, де завгодно.

Адже англійська мова вже стала світовою мовою, не дивлячись на різні національні риси різних народів світу.





І зараз кількість людей, зацікавлених у вивченні англійської мови тільки зростає.







Хоча навчання будь-якій мові збагачує внутрішній світ людини і сприяє їїособистісному зростанню, але, мабуть, тільки англійська може похвалитися такою ефективністю у випадках міжнародного спілкування.

Адже тільки її ми так сміливо можемо використовувати в наших закордонних поїздках, незалежно від країни перебування.