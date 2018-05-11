Ви ловите себе на думці, що погано запам'ятовуєте різну інформацію: номери телефонів, імена оточуючих, дати народження родичів?





Ваша пам'ять постійно підводить Вас в невідповідні моменти?

Як поліпшити пам'ять?





Поділюся з Вами маленькою таємницею - для того, щоб поліпшити пам'ять - її потрібно тренувати!





Наша пам'ять має безмежний обсяг, багато осередків для різної інформації, просто ми все не навчилися ними користуватися!









Вивчайте англійську мову, або будь-яку іншу.





Вивчення іноземної мови - найкращий метод тренування для пам'яті, навіть в житті отримані знання дуже знадобляться!







Ось побачите, через кілька тижнів Ваша пам'ять буде працювати як годинник!