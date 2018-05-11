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Новини

Найкращий тренажер для пам'яті - вивчення іноземної мови та запам'ятовування слів
11.5.2018
Вправи для вивчення іноземної мови та запам'ятовування слів — кращий тренажер для пам'яті.

Вивчайте нові слова мнемонічним методом - і ви будете говорити іноземною мовою вже на другому занятті.
Найкращий тренажер для пам'яті - вивчення іноземної мови та запам'ятовування слів 11.5.2018
 
Ви ловите себе на думці, що погано запам'ятовуєте різну інформацію: номери телефонів, імена оточуючих, дати народження родичів?

Ваша пам'ять постійно підводить Вас в невідповідні моменти? Як поліпшити пам'ять?

Поділюся з Вами маленькою таємницею - для того, щоб поліпшити пам'ять - її потрібно тренувати!

Наша пам'ять має безмежний обсяг, багато осередків для різної інформації, просто ми все не навчилися ними користуватися!


Вивчайте англійську мову, або будь-яку іншу.

Вивчення іноземної мови - найкращий метод тренування для пам'яті, навіть в житті отримані знання дуже знадобляться!

Ось побачите, через кілька тижнів Ваша пам'ять буде працювати як годинник!

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КОМЕНТАРІ
 
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Ющенко такий тупий, що досі не зміг вивчити англійську мову, хоча жінка його американка
Володіючи англійською, ви зможете з легкістю подолати мовний бар'єр
Найкращий тренажер для пам'яті - вивчення іноземної мови та запам'ятовування слів
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