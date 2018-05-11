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Вправи для вивчення іноземної мови та запам'ятовування слів — кращий тренажер для пам'яті.
Вивчайте нові слова мнемонічним методом - і ви будете говорити іноземною мовою вже на другому занятті.
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Ви ловите себе на думці, що погано запам'ятовуєте різну інформацію: номери телефонів, імена оточуючих, дати народження родичів?
Ваша пам'ять постійно підводить Вас в невідповідні моменти? Як поліпшити пам'ять?
Поділюся з Вами маленькою таємницею - для того, щоб поліпшити пам'ять - її потрібно тренувати!
Наша пам'ять має безмежний обсяг, багато осередків для різної інформації, просто ми все не навчилися ними користуватися!
Вивчайте англійську мову, або будь-яку іншу.
Вивчення іноземної мови - найкращий метод тренування для пам'яті, навіть в житті отримані знання дуже знадобляться!
Ось побачите, через кілька тижнів Ваша пам'ять буде працювати як годинник!