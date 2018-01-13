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Британський професор Девід Солсбер попередив українців про страшну епідемію кору ще влітку 2016 року
13.1.2018

Ще влітку 2016 року британський професор Девід Солсбер приїхав в Україну, зібрав прес-конференцію та попередив українців про страшну епідемію коклюшу та кору. Ось тут посилання за 2016 рік.

"Можете очікувати, що буде спалах кору Кір передається дуже легко Якщо таке трапиться, то діти почнуть вмирати .." - розповів Солсбері.

Виникає запитання, звідки якийсь досі невідомий для українців британський професор знав про епідемію кору, яка трапиться через півтора року в країні У??

І чому саме кору??? Чому не якоїсь іншої з багатьох небезпечних інфекційних захворювань: поліомеєліту, дифтерії, краснухи, віспи, чуми, холєри і так далі по списку???
Британський професор Девід Солсбер попередив українців про страшну епідемію кору ще влітку 2016 року 13.1.2018
 

Насправді все дуже просто: якщо розробляється план епідемії небезпечного вірусу з метою вкинути його на певну територію, то краще хто може знати ???

Яка ціль, - спитають наївні???

Насправді цілей багато: протестувати оновлений та вдосконалений вірус кіру, розроблений в лабораторіях, знизити кількість населення в країнах третього світу, до яких належить Україна, і нарешті вибити гроші з бидлоти, яка повинна платити за кожний день свого життя на Землі сатаністам високу ціну !

Британський професор  Девід Солсбер повідомляє без зайвих натяків і напряму:

"Зараз рівень імунізації від найстрашніших інфекційних хвороб в Україні становить 50%. Ви ж не позбавляє свої дитини питної води, ви ж даєте їм одяг, їжу. Чому ви не даєте їм вакцини?"
Британський професор Девід Солсбер попередив українців про страшну епідемію кору ще влітку 2016 року 13.1.2018

І ось сьогодні страшна епідемія кору, як сатаніст і повідомляв накрила Україну. Вмирають діти, тисячі дітей отримують тяжкі ускладнення, але сатаністи не вгамовуються. В.о. міністра загробної Медицини Супрун заявила, що ніякої інфекції немає і карантин в школах вводити не збирається.

На місцях міські ради вводять карантини, намагаються перешкодити, але це не може припинити інфекцію, яка штучно створена в Україні з метою геноциду та пограбування українського народу.

В 2015 року американський альтернативний інформаційний портал InfoWars звинуватив Пентагон в тому, що це відомство в секретних військових лабораторіях в Україні розробляє нові типи біологічних озброєнь. Ці лабораторії були створені відповідно до двостороннього укладеного в 2012 році між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством оборони США.

А нині, за повідомленням інформаційного агентства  International Mass Media, в Україні діють як мінімум 13 американських військових біологічних лабораторій. На них працюють виключно американські спеціалісти, діяльність яких оплачується з бюджету міністерства оборони США. Місцеві власті взяли на себе зобов'язання не втручатися в їх роботу.  Лабораторії знаходяться в наступних містах України: Одеса, Вінниця, Ужгорода, Львов (три), Харків, Київ (чотири), Херсоні, Тернопіль.

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Британський професор Девід Солсбер попередив українців про страшну епідемію кору ще влітку 2016 року
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