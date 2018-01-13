

І ось сьогодні страшна епідемія кору, як сатаніст і повідомляв накрила Україну. Вмирають діти, тисячі дітей отримують тяжкі ускладнення, але сатаністи не вгамовуються. В.о. міністра загробної Медицини Супрун заявила, що ніякої інфекції немає і карантин в школах вводити не збирається.



На місцях міські ради вводять карантини, намагаються перешкодити, але це не може припинити інфекцію, яка штучно створена в Україні з метою геноциду та пограбування українського народу.



В 2015 року американський альтернативний інформаційний портал InfoWars звинуватив Пентагон в тому, що це відомство в секретних військових лабораторіях в Україні розробляє нові типи біологічних озброєнь. Ці лабораторії були створені відповідно до двостороннього укладеного в 2012 році між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством оборони США.



А нині, за повідомленням інформаційного агентства International Mass Media, в Україні діють як мінімум 13 американських військових біологічних лабораторій. На них працюють виключно американські спеціалісти, діяльність яких оплачується з бюджету міністерства оборони США. Місцеві власті взяли на себе зобов'язання не втручатися в їх роботу. Лабораторії знаходяться в наступних містах України: Одеса, Вінниця, Ужгорода, Львов (три), Харків, Київ (чотири), Херсоні, Тернопіль.

