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Астрономи помітили, що сузір'я не помінялися за тисячі років, незважаючи на те, що Земля та всі планети перебувають в постійному русі
12.1.2018
Астрономи помітили, що сузір'я не помінялися за тисячі років, незважаючи на те, що Земля та всі планети перебувають в постійному русі 12.1.2018


Відомо, що астрологія - найдавніша наука і чимало сузір'я, наприклад Велика Ведмедиця були відкриті тисячі років тому. І за цей час сузір'я ніяк не змінилися. Чи не дивно це, якщо всі тіла в космосі постійно рухаються з величезною різною швидкістю?

Сонце летить з шаленою швидкістю, а всі планети крутяться довкола нього і летять за ним...

Так само всі планети в космосі рухаються довкола своїх сонць з шаленою швидкістю...

Земля вертиться довкола сонця з швидкість 1400 км за годину....

Якщо Земля весь час крутиться навколо своєї осі, та ще й навколо сонця, то чому зоряними ночами ми бачимо над головами одні і ті ж зірки? Адже земля повертається до них різними сторонами, до того ж летить навколо сонця, а зірки «стоять», як укопані, на одному і тому ж місці.

Відповідь на ці риторичні запитання можна дати тільки у випадку, якщо земля плоска, а люди живуть в цьому тераріумі під куполом, як таргани в банці.

Відповідно всі 1 знаків зодіака відомі з древніх давен, але ніхто не задумується, чому вони тисячоліттями не міняються. Причина є в тому, що ці "сузір'я" нанесені на куполі Землі, який крутиться довкола Землі.

Ось і вся правда. Вона описана в древніх книгах: Біблії, Корані, Упанішадах.

Чому моряки сторіччями орієнтуються в навігації за тими самими зірками??? Тому що, сузір'я не помінялися за тисячі років.
Астрономи помітили, що сузір'я не помінялися за тисячі років, незважаючи на те, що Земля та всі планети перебувають в постійному русі 12.1.2018
 

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