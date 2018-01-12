Відомо, що астрологія - найдавніша наука і чимало сузір'я, наприклад Велика Ведмедиця були відкриті тисячі років тому. І за цей час сузір'я ніяк не змінилися. Чи не дивно це, якщо всі тіла в космосі постійно рухаються з величезною різною швидкістю?



Сонце летить з шаленою швидкістю, а всі планети крутяться довкола нього і летять за ним...



Так само всі планети в космосі рухаються довкола своїх сонць з шаленою швидкістю...



Земля вертиться довкола сонця з швидкість 1400 км за годину....



Якщо Земля весь час крутиться навколо своєї осі, та ще й навколо сонця, то чому зоряними ночами ми бачимо над головами одні і ті ж зірки? Адже земля повертається до них різними сторонами, до того ж летить навколо сонця, а зірки «стоять», як укопані, на одному і тому ж місці.



Відповідь на ці риторичні запитання можна дати тільки у випадку, якщо земля плоска, а люди живуть в цьому тераріумі під куполом, як таргани в банці.



Відповідно всі 1 знаків зодіака відомі з древніх давен, але ніхто не задумується, чому вони тисячоліттями не міняються. Причина є в тому, що ці "сузір'я" нанесені на куполі Землі, який крутиться довкола Землі.



Ось і вся правда. Вона описана в древніх книгах: Біблії, Корані, Упанішадах.



Чому моряки сторіччями орієнтуються в навігації за тими самими зірками??? Тому що, сузір'я не помінялися за тисячі років.





