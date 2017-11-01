Хоча Сонце і Місяць представляються відносно малими і рівними за розміром тілами, які обертаються навколо нерухомої Землі, в українських школах навчають, що це теж оптична ілюзія, а насправді різниця в їх діаметрі - тисячі миль!





В школах учать, що насправді Сонце розміром 1 392 681 км в діаметрі, в 109 разів ширше, ніж Земля, і, всупереч усьому досвіду всіх експериментів і здоровому глузду, це ми крутимося навколо нього!





Вчителі кажуть, що Місяць має 3474 км в діаметрі і це становить четверту частину розміру Землі, і здається, що сонце і місяць однакові за розміром лише тому, що Місяць знаходиться на відстані «тільки» 383 023 км, в

той же самий час Сонце знаходиться на неймовірній відстані 149 668 620 км від Землі, і виходить, що це ТОЧНИЙ діаметр і відстань, необхідні, щоб спостерігач із Землі «помилково» сприймав їх однаковими за розміром!







Куля, де люди на іншій стороні живуть верх ногами, де дощ, сніг і град випадають наверх, де дерева і зернові ростуть зверху вниз і небо нижче, ніж земля?

Стародавнє диво висячих садів Вавилона втратило свою цінність в порівнянні з полями, морями, містами і горами, які, на думку невіруючих філософів, звисають з Землі без будь-якої підтримки!





«Я зізнаюся, що я не можу уявити, як будь-яка людина при здоровому глузді може вірити, що Сонце обертається навколо небес.

Але як вона може вірити, що Земля, на якій ми стоїмо, обертається зі швидкістю блискавки навколо Сонця, і при тому не відчуває ні найменшого руху»

, - Девід Уордлоу Скотт.