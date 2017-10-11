



Будь-яка вода, полита на м'яч, просто стікає по сторонам, а якщо обертати його, то вода летить на всі 360 градусів, подібно до того, як собака струшується після купання. Астрономи визнають, що приклад з мокрим тенісним м'ячем дає ефект протилежний тому, який передбачається у випадку із Землею-кулею; але стверджують, що в якійсь невідомій масі чарівні сполучні властивості гравітації раптово дозволяють обертається мокрому тенісному м'ячу-Землі і тримати кожну краплю води, приклеєною до її поверхні. Знову ж таки їх теорія суперечить всім практичним фактам.



«Якби Земля була б кулею, що шалено обертається в «просторі» зі швидкістю «160 км в 5 секунд», то всі води морів і океанів не могли б ні за якими законами триматися на поверхні.



Твердження, що вони могли б утримуватися в цих умовах є просто брутальним надсміханням над людським розумінням і довірою!

