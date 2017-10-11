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Астрономи та горе-вчені розповідають байки про чарівний магнетизм гравітації, який начебто утримує всі океани світу, приклеєними до земної кулі. Вони кажуть, що так як Земля настільки величезна, то сила цієї маси створює чарівну силу, здатну тримати людей, океани і атмосферу щільно притиснутими до нижньої сторони кулі, що обертається зі скаженою швидкістю.
Однак вони не можуть навести жодного практичного прикладу цього за шкалою, яка менше планетарної. Наприклад, якщо обертається мокрий тенісний м'яч - то він дає прямо протилежний ефект, ніж той, який нібито дає земна куля!
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Будь-яка вода, полита на м'яч, просто стікає по сторонам, а якщо обертати його, то вода летить на всі 360 градусів, подібно до того, як собака струшується після купання. Астрономи визнають, що приклад з мокрим тенісним м'ячем дає ефект протилежний тому, який передбачається у випадку із Землею-кулею; але стверджують, що в якійсь невідомій масі чарівні сполучні властивості гравітації раптово дозволяють обертається мокрому тенісному м'ячу-Землі і тримати кожну краплю води, приклеєною до її поверхні. Знову ж таки їх теорія суперечить всім практичним фактам.
«Якби Земля була б кулею, що шалено обертається в «просторі» зі швидкістю «160 км в 5 секунд», то всі води морів і океанів не могли б ні за якими законами триматися на поверхні.
Твердження, що вони могли б утримуватися в цих умовах є просто брутальним надсміханням над людським розумінням і довірою!
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