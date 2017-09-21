Британські метеорологи ошелешили жителів Європи невтішним прогнозом – такої холодної і затяжної зими, як та, що наближається, не було у цій частині світу упродовж останніх ста років. На думку фахівців, нас очікує різке і затяжне похолодання. У першій декаді грудня стовпчик термометра може опуститися нижче позначки 30 градусів морозу. Аномальний холод будуть супроводжувати ще й снігопади. Не омине цей несподіваний природний катаклізм і Україну…



Причиною таких кардинальних змін погоди стануть крижані маси арктичного повітря над Європою і зниження сонячної активності. Наше світило входить у період, подібний на той, що отримав назву “мінімум Маундера”. Під час цього мінімуму (з 1645-го по 1715 р.) відбувалося значне зменшення кількості сонячних плям. Ці процеси свого часу збіглися з фазою глобального похолодання клімату, яку спостерігали протягом 14-19 століть.



Науковці, які обговорюють можливість приходу “великої зими” кілька останніх років, прогнозують, що дуже холодний сезон-2017-2018 буде лише першим “дзвіночком”. Через 15-20 років на Землі може настати черговий “малий льодовиковий період”.



З цими припущеннями узгоджується і заява НАСА про те, що на Сонці припинилися спалахи, а це свідчить про зниження його активності.



Що означає тривале падіння температури до позначки мінус 30 градусів для нашої частини світу? Варто зазирнути в історію похолодання, яке Європа колись пережила: під час зими 1708-1709 років земля промерзла вглиб більш ніж на метр. Моря, озера і річки замерзли, чимало риби загинуло у кризі мілких водойм, що промерзли до дна, або задихнулося через нестачу кисню.

