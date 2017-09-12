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Той факт, що світові уряди стверджують, що Земля куля, - найбільший змова всіх часів
12.9.2017
Нова книга відомого боитанського вченого Еріка Дубе - «Змова атлантів», повідомляє, що той факт, що світові уряди стверджують, що Земля кругла, - найбільша змову всіх часів.

Ерік Дубе каже: «НАСА і сучасна астрономія стверджують, що Місяць є тверде тіло кулястої форми схоже на Землю, на яку ступила людина. Вони стверджують, що Місяць не є люмінесцентним планетоїдом, який приймає і відображає все світло від Сонця. Реальність така: Місяць - непостійне тіло.

Ось деякі з доказів Дубе, що Земля плоска:

Горизонт завжди абсолютно плоский, крім картинок НАСА та інших урядових зображень, які, очевидно, є фальшивими (як і частина глобальної змови)

Якби Земля дійсно була б сферою, що мчиться крізь простір, вода б хлюпала всюди, замість того, щоб залишатися плоскою.

Якби Земля дійсно була б кулею, такі річки як Міссісіпі, текли б вгору, щоб досягти моря, на висоту 11 миль.

Якби Земля дійсно була сферою, вертольоти могли б зависати на місці і чекати, поки потрібне місце прилетить до них.

Залізниця з Лондона до Ліверпуля становить 180 миль в довжину. Якби Земля дійсно була б кулею, вона проходила б на висоті 5 400 футів над Бірмінгем.

Якби Земля дійсно була б кулястої форми, пілотам авіакомпаній постійно довелося б коригувати свої польоти в управліннях польотами, щоб не вилетіти в космос.

Якби насправді у нічному небі були мільярди зірок, все небо було б залито  світлом.
Той факт, що світові уряди стверджують, що Земля куля, - найбільший змова всіх часів 12.9.2017
 

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Той факт, що світові уряди стверджують, що Земля куля, - найбільший змова всіх часів
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