Як зазначає Daily Mail, серед прихильників теорії плоскої Землі зростає кількість жінок, зазвичай менш схильних цікавитися екзотичними уявленнями про навколишній світ.

Колишній фахівець NASA Сінді Холланд стверджує, що влада вже протягом багатьох років приховую від людей правду», підтримуючи геліоцентричну систему.

З іншого боку, прихильники теорії плоскої Землі стверджують, що набуття істини всерйоз змінило їхнє життя.





Я вважаю, що Земля - ??це плоский диск з куполом (твердю небесною).

Я більше не вірю в існування космосу.

Цю істину я розкриваю іншим, - стверджує Холланд, дослідження якої, за її словами, змусили її зрозуміти, що все, що розповідає і показує NASA, є підробкою.





На своїй сторінці Facebook вона пише:

"Плоска Земля дивним чином змінила моє життя!

Зараз я відчуваю себе вільною і спокійною, сенс Біблії став розкриватися мені, життя знайшла новий сенс.

Тепер мені зрозумілі практично всі аспекти життя.

Бог тепер більш реальний, ніж будь-коли - він в буквальному сенсі живе над нами, за твердю небесною, як написано в Біблії".