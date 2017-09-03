Так звані "соціологи" намагаються зрозуміти, чому люди повертаються до біблійних поняттянь про форму Землі, проте поки цей феномен пояснити не можуть.

У США навіть існує «Товариство плоскої Землі» і воно знаходить собі все більше шанувальників і послідовників.





У прихильників цієї теорії є кілька постулатів.

Вони впевнені, що Сонце і Місяць мають однакові розміри і рухаються по краях Землі, а сама вона накрита гігантським куполом, за яким вода, тобто космічного простору не існує.

При цьому, Земля не обертається зі скаженою швидкість 1400 км за годину і не пролітає 300 мільйонів кілометрів в рік вслід за Сонцем по спіралі.





Члени Товариства ставляться до офіційної науки із сумнівом і вважають, що вона навмисно намагається ввести людство в оману, публікуючи фальшиві знімки, зроблені з орбіти Землі так званими "космонавтами" і "супутниками", які нечебто без жодного пального висять і не падають на орбіті Землі.

Вони впевнені, що робиться це для встановлення тотального контролю над людьми і приховування нових територій, які знаходяться на краях плоскої Землі.





Причому прихильники цієї теорії аж ніяк не темні люди.

У багатьох є вища освіта, і вони прекрасно вміють працювати з комп'ютером, оскільки нових адептів шукають саме на просторах мережі.

Їх рух у світі вже сьогодні налічує кілька мільйонів прихильників