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Чому книга Дугласа Мюррея "Дивна смерть Європи: імміграція, ідентичність, іслам" не стала бестселером в Європі ?
28.8.2017
В Еуропі вийшла усвіт книга британського письменника і журналіста Дугласа Мюррея «Дивна смерть Європи: імміграція, ідентичність, іслам». І хоча назва книги говорить сама за себе, проте вона не стала бестселером і не сягнула масового читача. Чому???
Чому книга Дугласа Мюррея "Дивна смерть Європи: імміграція, ідентичність, іслам" не стала бестселером в Європі ? 28.8.2017
Відома тема "Викрадення Європи". Зверніть увагу: тур-бик - ТУРки, Тірана - столиця Албанії - з арабської означає "бики"...


Мюррей в ході написання книги багато подорожував по Європі. Він побував в Берліні, в Парижі, на італійському острові Лампедуза, куди прибувають нелегальні мігранти з Африки, в Греції на острові Лесбос, в Швеції в трущобах Мальме, в Голландії і т.д.

Мюррей розповідає реальні історії з життя, розмовляє з тими, хто приймає мігрантів з розпростертими обіймами, і з тими, хто не бажає їх бачити, розмовляє з самими мігрантами і слухає їхні розповіді, тобто виступає очевидцем того, що відбувається, а не просто кабінетним теоретиком і аналітиком статистичних даних.

Мюррей пише про падаючу народжуваность корінного населення Європи, про масову міграцію, про гнітючу атмосферу терору і про скорочення свобод на континенті як відповіді на терор, про небажання мігрантів інтегруватися і про встановлення шаріату в окремо взятих кварталах.

Чому ж Європа приймає величезну кількість мігрантів?
Чому книга Дугласа Мюррея "Дивна смерть Європи: імміграція, ідентичність, іслам" не стала бестселером в Європі ? 28.8.2017

Відповідь Мюррея - Європа просто видихалася і втомилася. Як живий організм вона народилася, росла, діяла і процвітала, але прийшов час старіння, недоумства і безсилля. Європа вже сама не вірить насправді ні в які цінності, включаючи релігійні, заколисуючи себе надіями на технологічний прогрес як на панацею від усіх соціальних проблем, і тому не бажає по-справжньому нічого захищати.

Вихід Європа шукає в двох напрямках: тотальний нігілізм (після нас хоч потоп) або гедонізм ( баланс терору і етнічних ресторанчиків для вечірніх посиденьок).
Чому книга Дугласа Мюррея "Дивна смерть Європи: імміграція, ідентичність, іслам" не стала бестселером в Європі ? 28.8.2017

Безумовно, європейські ліберали обрушилися з критикою на Мюррея, в основному в самому розумному випадку критикуючи його за нездатність точно сформулювати, що саме таке - ця європейська ідентичність сьогодні крім наявності пабів і занедбаних церков, яку треба захищати.

Але деякі з критиків визнали, що Мюррей пише настільки переконливо і сильно, що він дуже небезпечний в своїх помилках, а ісламські видання відзначили, що хоча Мюррей і не правий, але його книга - гідний внесок в глобальну битву ідей.

Мюррей цитує на сторінках своєї книги радикальну думку данського журналіста Ларса Хедегаарда, що майбутнє Європи буде зовсім не таким, яким ми його собі уявляємо, що Європа загрузне у внутрішній справжній війні, як в Лівані, в вуличних боях, де в ряді анклавів панівні позиції займатимуть християни, а в інших - мусульмани.
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Чому книга Дугласа Мюррея "Дивна смерть Європи: імміграція, ідентичність, іслам" не стала бестселером в Європі ?
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