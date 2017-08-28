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В Еуропі вийшла усвіт книга британського письменника і журналіста Дугласа Мюррея «Дивна смерть Європи: імміграція, ідентичність, іслам». І хоча назва книги говорить сама за себе, проте вона не стала бестселером і не сягнула масового читача. Чому???
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Відома тема "Викрадення Європи". Зверніть увагу: тур-бик - ТУРки, Тірана - столиця Албанії - з арабської означає "бики"...
Мюррей в ході написання книги багато подорожував по Європі. Він побував в Берліні, в Парижі, на італійському острові Лампедуза, куди прибувають нелегальні мігранти з Африки, в Греції на острові Лесбос, в Швеції в трущобах Мальме, в Голландії і т.д.
Мюррей розповідає реальні історії з життя, розмовляє з тими, хто приймає мігрантів з розпростертими обіймами, і з тими, хто не бажає їх бачити, розмовляє з самими мігрантами і слухає їхні розповіді, тобто виступає очевидцем того, що відбувається, а не просто кабінетним теоретиком і аналітиком статистичних даних.
Мюррей пише про падаючу народжуваность корінного населення Європи, про масову міграцію, про гнітючу атмосферу терору і про скорочення свобод на континенті як відповіді на терор, про небажання мігрантів інтегруватися і про встановлення шаріату в окремо взятих кварталах.
Чому ж Європа приймає величезну кількість мігрантів?
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Відповідь Мюррея - Європа просто видихалася і втомилася. Як живий організм вона народилася, росла, діяла і процвітала, але прийшов час старіння, недоумства і безсилля. Європа вже сама не вірить насправді ні в які цінності, включаючи релігійні, заколисуючи себе надіями на технологічний прогрес як на панацею від усіх соціальних проблем, і тому не бажає по-справжньому нічого захищати.
Вихід Європа шукає в двох напрямках: тотальний нігілізм (після нас хоч потоп) або гедонізм ( баланс терору і етнічних ресторанчиків для вечірніх посиденьок).
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Безумовно, європейські ліберали обрушилися з критикою на Мюррея, в основному в самому розумному випадку критикуючи його за нездатність точно сформулювати, що саме таке - ця європейська ідентичність сьогодні крім наявності пабів і занедбаних церков, яку треба захищати.
Але деякі з критиків визнали, що Мюррей пише настільки переконливо і сильно, що він дуже небезпечний в своїх помилках, а ісламські видання відзначили, що хоча Мюррей і не правий, але його книга - гідний внесок в глобальну битву ідей.
Мюррей цитує на сторінках своєї книги радикальну думку данського журналіста Ларса Хедегаарда, що майбутнє Європи буде зовсім не таким, яким ми його собі уявляємо, що Європа загрузне у внутрішній справжній війні, як в Лівані, в вуличних боях, де в ряді анклавів панівні позиції займатимуть християни, а в інших - мусульмани.
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