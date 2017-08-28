Відома тема "Викрадення Європи". Зверніть увагу: тур-бик - ТУРки, Тірана - столиця Албанії - з арабської означає "бики"...







Мюррей в ході написання книги багато подорожував по Європі.

Він побував в Берліні, в Парижі, на італійському острові Лампедуза, куди прибувають нелегальні мігранти з Африки, в Греції на острові Лесбос, в Швеції в трущобах Мальме, в Голландії і т.д.





Мюррей розповідає реальні історії з життя, розмовляє з тими, хто приймає мігрантів з розпростертими обіймами, і з тими, хто не бажає їх бачити, розмовляє з самими мігрантами і слухає їхні розповіді, тобто

виступає очевидцем того, що відбувається, а не просто кабінетним теоретиком і аналітиком статистичних даних.





Мюррей пише про падаючу народжуваность корінного населення Європи, про масову міграцію, про гнітючу атмосферу терору і про скорочення свобод на континенті як відповіді на терор , про небажання мігрантів інтегруватися і про встановлення шаріату

в окремо взятих кварталах.





Чому ж Європа приймає величезну кількість мігрантів?