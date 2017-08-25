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Відсутність супутникових знімків щодо збитого над Донбасом MH17 свідчить про... відсутність супутників

25.8.2017
Свого часу німецькі журналісти підняли на сміх американські спроби надати супутникові знімки про збитий над Донбасом лайнер.

Американські військові експерти твердили, що мають знімки з супутників (які десятками тисяч висять на так званій стаціонарній орбіті Землі) і готові представити їх світовій громадськості як доказ російського сліду в цій справі.

При цьому нічого показано не було: жодного знімку !!!

Ось такий сюжет німці зробили про американські "супутникові" знімки.
Відсутність супутникових знімків щодо збитого над Донбасом MH17 свідчить про... відсутність супутників 25.8.2017
 
Росіяни також грозилися продемонструвати супутникові знімки, але так само нічого не показали.

Пройшло три роки і сьогодні ЗМІ повідомили, що Росія на запит Нідерландів надала Міжнародній слідчій групі додаткові радіолокаційні дані щодо збитого над Донбасом Боїнга MH17.

Тобто жодних знімків зі супутників, а тільки радіолокаційні дані !!!

Де дані з так званих "супутників"?

Ось карта супутників, які досліджують Венеру і Альфа-Центавру за мільйони світлових років, але не можуть відзняти події на Землі на відстані 20 км!!!
Відсутність супутникових знімків щодо збитого над Донбасом MH17 свідчить про... відсутність супутників 25.8.2017
 

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