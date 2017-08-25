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Свого часу німецькі журналісти підняли на сміх американські спроби надати супутникові знімки про збитий над Донбасом лайнер.
Американські військові експерти твердили, що мають знімки з супутників (які десятками тисяч висять на так званій стаціонарній орбіті Землі) і готові представити їх світовій громадськості як доказ російського сліду в цій справі.
При цьому нічого показано не було: жодного знімку !!!
Ось такий сюжет німці зробили про американські "супутникові" знімки.
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Росіяни також грозилися продемонструвати супутникові знімки, але так само нічого не показали.
Пройшло три роки і сьогодні ЗМІ повідомили, що Росія на запит Нідерландів надала Міжнародній слідчій групі додаткові радіолокаційні дані щодо збитого над Донбасом Боїнга MH17.
Тобто жодних знімків зі супутників, а тільки радіолокаційні дані !!!
Де дані з так званих "супутників"?
Ось карта супутників, які досліджують Венеру і Альфа-Центавру за мільйони світлових років, але не можуть відзняти події на Землі на відстані 20 км!!!
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