Росіяни також грозилися продемонструвати супутникові знімки, але так само нічого не показали.



Пройшло три роки і сьогодні ЗМІ повідомили, що Росія на запит Нідерландів надала Міжнародній слідчій групі додаткові радіолокаційні дані щодо збитого над Донбасом Боїнга MH17.



Тобто жодних знімків зі супутників, а тільки радіолокаційні дані !!!



Де дані з так званих "супутників"?



Ось карта супутників, які досліджують Венеру і Альфа-Центавру за мільйони світлових років, але не можуть відзняти події на Землі на відстані 20 км!!!

