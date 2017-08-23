Москве пора «делать ноги» — Кремль может решиться на переезд, опасаясь американских ракет под Харьковом - пишуть російські ЗМІ.



Чому так???





Есть только одна причина, по которой наша «элита» может однажды собрать чемоданы и отправиться на Восток. Это опасения за свою безопасность и собственность. Например, страх перед американскими ракетами малой дальности, которые могут очень скоро появиться где-нибудь под Харьковом. Расстояние в 600 км до Москвы они преодолеют за какие-нибудь 3?4 минуты, а в ядерном оснащении обнулят все личные достижения российской «элиты» за постсоветское время.



Але чому тоді росіяни не боялися раніше за свою безпеку, адже над ними начебто висить на стаціонарній орбіті Землі армади (десятки тисяч) супутників країн НАТО, літають космічні ракети, які могли б розторощити терени Росію в пух і прах.



Ось погляньте на карту суптників - і подумайте куди від них можна сховатися??? За Урал?? Чи під Урал???

