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Росія перелякалася розміщення американських ракет під Харковом і збирається перенести столицю з Москви за Урал
23.8.2017
Москве пора «делать ноги» — Кремль может решиться на переезд, опасаясь американских ракет под Харьковом - пишуть російські ЗМІ.

Чому так???


Есть только одна причина, по которой наша «элита» может однажды собрать чемоданы и отправиться на Восток. Это опасения за свою безопасность и собственность. Например, страх перед американскими ракетами малой дальности, которые могут очень скоро появиться где-нибудь под Харьковом. Расстояние в 600 км до Москвы они преодолеют за какие-нибудь 3?4 минуты, а в ядерном оснащении обнулят все личные достижения российской «элиты» за постсоветское время.

Але чому тоді росіяни не боялися раніше за свою безпеку, адже над ними начебто висить на стаціонарній орбіті Землі армади (десятки тисяч) супутників країн НАТО, літають космічні ракети, які могли б розторощити терени Росію в пух і прах.

Ось погляньте на карту суптників - і подумайте куди від них можна сховатися??? За Урал?? Чи під Урал???
Росія перелякалася розміщення американських ракет під Харковом і збирається перенести столицю з Москви за Урал 23.8.2017
 

Якщо Земля-куля і літає із шаленою швидкістю 1400 км довкола Сонця, то спастися не можливо...

Але якщо Земля плоска, і знаходиться під куполом, як це описує Біблія, Коран та інші священні книги, то добратися до Росії можна тільки по суші...

От американці й підсунулися під Харків... а звідти по Москві можна постріляти як у тирі... Але якщо перенести столицю за Урал, то вже дострілити туди з території плоскої Землі буде набагато важче.

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