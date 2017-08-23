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Настав час декомунізувати глобус: розміри Росії на ньому навмисно перевищені в кілька разів
23.8.2017
В інтернеті та на картах-атласах ми можемо знайти інформацію відстаней від суші до суші; розміри кожного континенту аж до одного метра. Все зрозуміло і зручно.

А найголовніше - звично, тому що з дитинства ми бачимо таку карту і з дитинства ми вчили географію саме по цій карті світу.

Росія найбільша за територією;
Австралія рази в 3 або 4 менше Росії;
Африка візуально по ширині в 2 рази менше Росії ..., і т.д.
Настав час декомунізувати глобус: розміри Росії на ньому навмисно перевищені в кілька разів 23.8.2017
 

А тепер відкриваємо Яндекс Карти і зменшуємо до показу всієї карти світу.

Або просто пройдіть по посиланню> Карта Світу

Знаходимо інструмент Лінійка:
Настав час декомунізувати глобус: розміри Росії на ньому навмисно перевищені в кілька разів 23.8.2017
 

Як користуватися: вибрали інструмент Лінійка кликнули лівою кнопкою миші на один край континенту, а потім скликали правою кнопкою миші на інший край континенту.

Після таких простих маніпуляцій з'явиться дуга з цифрою позначає відстань

Тепер виміряємо відстань Росії від одного краю до іншого:
Настав час декомунізувати глобус: розміри Росії на ньому навмисно перевищені в кілька разів 23.8.2017

Як бачите, Яндекс показує 6540 км (ваше значення може трохи відрізнятися). Тепер міряємо Австралію:
Настав час декомунізувати глобус: розміри Росії на ньому навмисно перевищені в кілька разів 23.8.2017

Росія - 6540км, а Австралія майже 4000 км.

Судячи по кілометражу, на території Росії навіть двох Австралій не поміститься. Не може бути!

Скористаємося фотошопом і накладемо один континент на інший, щоб переконається, що візуально нас зір не обманює і в Росії має поміститися як мінімум 3-4 Австралії:
Настав час декомунізувати глобус: розміри Росії на ньому навмисно перевищені в кілька разів 23.8.2017
 

Так от,  якщо судити за отриманими даними в км, то по ширині Росія лише в 1,5 рази більше Австралії. А показують нам візуально зовсім по іншому.

 Думаєте ця інформація нікому не відома??? Та ні, ось вона відкрито зображена на гербі ООН.


Австралія майже сягає розмірів Росії, а Африка аж у два рази ширша ніж РФ.

Лохотрон з байками про Землю-кулю, що літає з шаленою швидкістю 1400 км за годину довкола Сонця триває.

Проте сильні світу цього користуються іншими картами - картами плоскої Землі і навіть офіційно розміщують їх у всіх ресурсах.
Настав час декомунізувати глобус: розміри Росії на ньому навмисно перевищені в кілька разів 23.8.2017
 

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