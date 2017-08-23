

Так от, якщо судити за отриманими даними в км, то по ширині Росія лише в 1,5 рази більше Австралії. А показують нам візуально зовсім по іншому.



Думаєте ця інформація нікому не відома??? Та ні, ось вона відкрито зображена на гербі ООН.





Австралія майже сягає розмірів Росії, а Африка аж у два рази ширша ніж РФ.



Лохотрон з байками про Землю-кулю, що літає з шаленою швидкістю 1400 км за годину довкола Сонця триває.



Проте сильні світу цього користуються іншими картами - картами плоскої Землі і навіть офіційно розміщують їх у всіх ресурсах.