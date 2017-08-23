Спільна місія США і України в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба вимагали від Уряду Росії дозволу провести з 19 по 24 червня спостережний політ над Росією на американському літаку спостереження ОС-135Б з аеродрому Хабаровськ.





Тим часом

повідомляв, що «російські фахівці долучаться до місії і на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і застосування передбаченої договором апаратури спостереження». Проте цей захід на разі відмінили і перенесли на не визначений час.

