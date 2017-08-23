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Спільна місія США і України в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба вимагали від Уряду Росії дозволу провести з 19 по 24 червня спостережний політ над Росією на американському літаку спостереження ОС-135Б з аеродрому Хабаровськ.
Тим часом повідомляв, що «російські фахівці долучаться до місії і на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і застосування передбаченої договором апаратури спостереження». Проте цей захід на разі відмінили і перенесли на не визначений час.
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А тепер вмикаємо просту логіку. Над землею висять десятки тисяч супутників американських, країн учасників НАТО. Щодень під ними пролітає земля і відповідно вся територія Росії.
Ось як виглядає карта супутників, які начебто заходяться на "стаціонарній орбіті"
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Що роблять ці супутники??? Вивчають поверхню Марсу, шукають воду та мікробів на Юпітері, розглядають поверхні планет на планетах в сузір'ї Альфа-Центавра, що віддалені від Землі на мільйони світових років!!!
А чому б не розвернути телескопи в сторону Землі й не вивчити розміщення об'єктів на теренах Російської Федерації?
Навіщо літати в літаку в супроводі російських контролерів, які будуть заважати проводити зйомки???
Навіщо підписувати Договір про "відкрите небо", якщо небо і так ВІДКРИТЕ !!! для супутників, МКС, ракет, космічних кораблів ???