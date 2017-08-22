

Цю фотографію датчанка Нанна Сковманд, побита мігрантами з Марокко, помістила на своїй сторінці в мережі Facebook.



17-річну жительку датського міста Сеннерборг звинуватили в нелегальному носінні зброї. Дівчина використовувала газовий балончик, коли на неї напав чоловік. Інцидент стався біля місцевого центру для біженців. За словами дівчини, чоловік повалив її на землю і спробував роздягнути. Дівчині вдалося пирснути в нього з балончика, після чого нападник зник. «Використання газового балончика нелегальне, тому їй доведеться виплатити штраф», – повідомив представник поліції. Розмір штрафу складе 500 крон (близько 20 доларів).



За даними міжнародної організації з міграції, минулого року в Європу прибуло понад один мільйон біженців. Ставлення населення до біженців стало змінюватися після жахливої новорічної ночі в Кельні. Але навіть найгуманніші суди в світі поки що стоять на сторожі цього беззаконня.

