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Еуропа: дівчина заплатить штраф, за те, що перешкодила біженцю себе зґвалтувати
22.8.2017
Еуропа: дівчина заплатить штраф, за те, що перешкодила біженцю себе зґвалтувати 22.8.2017
 

Цю фотографію датчанка Нанна Сковманд, побита мігрантами з Марокко, помістила на своїй сторінці в мережі Facebook.

17-річну жительку датського міста Сеннерборг звинуватили в нелегальному носінні зброї. Дівчина використовувала газовий балончик, коли на неї напав чоловік. Інцидент стався біля місцевого центру для біженців. За словами дівчини, чоловік повалив її на землю і спробував роздягнути. Дівчині вдалося пирснути в нього з балончика, після чого нападник зник. «Використання газового балончика нелегальне, тому їй доведеться виплатити штраф», –  повідомив представник поліції. Розмір штрафу складе 500 крон (близько 20 доларів).

За даними міжнародної організації з міграції, минулого року в Європу прибуло понад один мільйон біженців. Ставлення населення до біженців стало змінюватися після жахливої новорічної ночі в Кельні. Але навіть найгуманніші суди в світі поки що стоять на сторожі цього беззаконня.

Хто і чому засилає біженців переважно чоловічої статі до європейських країн?

ВІДПОВІДЬ ТУТ:
http://www.octpib.info/News.aspx?idNews=20473

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