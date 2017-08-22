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Чому зоряними ночами ми бачимо над головами одні і ті ж зірки, які тисячі років не подвижні?
22.8.2017
Відомо, що астрологія - найдавніша наука і чимало сузір, наприклад Велика Ведмедиця були відкриті тисячі років тому. І за цей час сузір'я ніяк не змінилися. Чи не дивно це, якщо всі тіла в космосі постійно рухаються з величезною різною швидкістю?

Сонце летить з шаленою швидкістю, а всі планети крутяться довкола нього і летять за ним...

Так само всі планети в космосі рухаються довкола своїх сонць з шаленою швидкістю...

Земля вертиться довкола сонця з швидкість 1400 км за годину....

Якщо Земля весь час крутиться навколо своєї осі, та ще й навколо сонця, то чому зоряними ночами ми бачимо над головами одні і ті ж зірки? Адже земля повертається до них різними сторонами, до того ж летить навколо сонця, а зірки «стоять», як укопані, на одному і тому ж місці.

Відповідь на ці риторичні запитання можна дати тільки у випадку, якщо земля плоска, а люди живуть в цьому тераріумі під куполом, як таргани в банці.
Чому зоряними ночами ми бачимо над головами одні і ті ж зірки, які тисячі років не подвижні? 22.8.2017
 

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