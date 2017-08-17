В Новосибірську акушер-гінеколог Олександр Волчек імплантував собі під шкіру шість чіпів, за допомогою яких рухом руки відкриває двері на роботі і вдома, зберігає паролі, візитну картку.



"Перший чіп я поставив 8 серпня 2014 року. Він не дозволяє змінювати свій код і є еквівалентом карти контролю доступу від одного з сибірських гірськолижних курортів. Трохи пізніше я зареєстрував його в системі контролю доступу організації, в якій працюю", - розповів О. Волчек , зазначивши, що перші зразки прийнятного розміру стали використовуватися в ветеринарії ще в середині 2000-х років.



Співрозмовник пояснив, що вперше прочитав про такі імплантати в статті релігійних супротивників чіпування, тоді ж зацікавився цим і з'ясував, що чіпи для імплантації людям вже виробляють в США, а більш дешеві - в Китаї. Після цього він почав експериментувати.



Зараз в тілі лікаря встановлено шість чіпів. Деякі з них - повні аналоги домофонних ключів, якими він відкриває двері і турнікет на роботі, інші працюють на іншій частоті і здатні зберігати від 800 байт до 1 кілобайт інформації. В один з них записана візитна картка, інші ж дозволяють розблокувати комп'ютер, зберігати паролі і так далі.



Волчек розповів, що стандартний розмір чіпа - 2х12 мм, а мінімальний - 1,5х8 мм. Конструкція, що містить феритовий сердечник з обмоткою і дуже маленьку мікросхему, "упакована" в маленьку трубочку з біологічно інертного скла. Під шкіру вони вводяться великим шприцом з товстою голкою (інжектором). При бажанні їх легко можна витягти.



"Це дійсно дуже зручно. При правильній установці імпланти не відчуваються. Через кілька днів з'являються автоматичні рухи - докласти руку до зчитувача двері або палець до зчитувача турнікета", - сказав, зазначивши, що його колег і друзів це вже не дивує.



"Я не тільки користувач, але і розробник. Зараз декількома командами в світі, в тому числі і нами, активно розробляється імплант, який буде містити мікропроцесор з функціями шифрування і може бути використаний для електронного підпису, оплати в безконтактних терміналах, оплати громадського транспорту. окрема проблема - невідчужуваним імплантований кріптоносітель. Але це майбутнє ", - розмірковує Волчек.

