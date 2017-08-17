Спеціаліст з політтехнологій Давид Ейдельман заявив, що зовсім скоро люди розділяться на два біологічні види.

До цього призведе технологічний прогрес.

За словами фахівців, багаті жителі Землі зможуть перетворити себе в якусь подобу кіборгів, а бідних чекають серйозні випробування.





Своє припущення вчений будує на роздумах ізраїльського філософа історії на ім'я Юваль Ной Харари, повідомляє «Московський комсомолець».





Крім того вчений заявив, що з ростом населення планети буде рости і автоматизація виробництва, що призведе до високого зростання безробіття та ізоляції багатьох людей.



Сатаністи та їх представники, які захопили владу в усіх країнах світу

сподіваються, що людство зовсім припинить своє існування.

Відбудеться це через 100 - 500 років.

На думку експерта, навряд чи технологічні цивілізації можуть прожити довго, так як Homo sapiens є самим відстаючим технологічним видом.