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Спеціаліст з політтехнологій Давид Ейдельман заявив, що зовсім скоро люди розділяться на два біологічні види. До цього призведе технологічний прогрес. За словами фахівців, багаті жителі Землі зможуть перетворити себе в якусь подобу кіборгів, а бідних чекають серйозні випробування.
Своє припущення вчений будує на роздумах ізраїльського філософа історії на ім'я Юваль Ной Харари, повідомляє «Московський комсомолець».
Крім того вчений заявив, що з ростом населення планети буде рости і автоматизація виробництва, що призведе до високого зростання безробіття та ізоляції багатьох людей.
Сатаністи та їх представники, які захопили владу в усіх країнах світу сподіваються, що людство зовсім припинить своє існування. Відбудеться це через 100 - 500 років. На думку експерта, навряд чи технологічні цивілізації можуть прожити довго, так як Homo sapiens є самим відстаючим технологічним видом.