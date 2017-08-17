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Найближчим часом всіх людей розділяться на два біологічні види: багатих кіборгів та нещасну жеброту

17.8.2017
Спеціаліст з політтехнологій Давид Ейдельман заявив, що зовсім скоро люди розділяться на два біологічні види. До цього призведе технологічний прогрес. За словами фахівців, багаті жителі Землі зможуть перетворити себе в якусь подобу кіборгів, а бідних чекають серйозні випробування.

Своє припущення вчений будує на роздумах ізраїльського філософа історії на ім'я Юваль Ной Харари, повідомляє «Московський комсомолець».

Крім того вчений заявив, що з ростом населення планети буде рости і автоматизація виробництва, що призведе до високого зростання безробіття та ізоляції багатьох людей.

Сатаністи та їх представники, які захопили владу в усіх країнах світу сподіваються, що людство  зовсім припинить своє існування. Відбудеться це через 100 - 500 років. На думку експерта, навряд чи технологічні цивілізації можуть прожити довго, так як Homo sapiens є самим відстаючим технологічним видом.

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