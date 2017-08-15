Вовки в овечих шкурах у школах, ЗМІ, Церкві

роками дурять маси людей космічної казкою про астрономічні розміри так званого "космосу".

Брехня набула таких масштабів, що ми стали сліпі по відношенню до нашого власного досвіду і здорового глузду, щодо бачення світу і всесвіту такими, якими вони є.





За допомогою псевдонаукових книг і програм, ЗМІ та інституції громадської освіти, університетів і державної пропаганди постійно промивають мозок і нагло нав'язують абсолютну віру у велику брехню.





Підручники географії вчать дітей, коли вони ще занадто малі, щоб правильно зрозуміти ці речі, що Земля - це величезна куля, що обертається навколо Сонця.

І ця історія постійно повторюється, рік за роком, поки діти не стають дорослими, і в цей час вони так зайняті іншими речами, що для них вже не має значення, чи було то вчення правдою або неправдою.





І так як вони не чули, щоб хтось спростовував це, то робиться висновок, що це має бути правдою, і якщо не вірити в це, то хоча б приймати як факт.

Таким чином, вони мовчазно погоджуються з теорією, яку вони відразу ж відкинули б, якби вона була спочатку представлена їм в той час, який ми називаємо «роками розсудливості».



