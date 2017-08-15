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Сьогодні коли Україна начебто декомунізовує радянські (масонські символи), насправді прибирають тільки те, що зв'язано з Росією. Тим часом набагато більший пласт сатанізму американського та європейського навпаки нав'язується обдуреним зазомбованим нещасним людям.
Вовки в овечих шкурах у школах, ЗМІ, Церкві роками дурять маси людей космічної казкою про астрономічні розміри так званого "космосу". Брехня набула таких масштабів, що ми стали сліпі по відношенню до нашого власного досвіду і здорового глузду, щодо бачення світу і всесвіту такими, якими вони є.
За допомогою псевдонаукових книг і програм, ЗМІ та інституції громадської освіти, університетів і державної пропаганди постійно промивають мозок і нагло нав'язують абсолютну віру у велику брехню.
Підручники географії вчать дітей, коли вони ще занадто малі, щоб правильно зрозуміти ці речі, що Земля - це величезна куля, що обертається навколо Сонця. І ця історія постійно повторюється, рік за роком, поки діти не стають дорослими, і в цей час вони так зайняті іншими речами, що для них вже не має значення, чи було то вчення правдою або неправдою.
І так як вони не чули, щоб хтось спростовував це, то робиться висновок, що це має бути правдою, і якщо не вірити в це, то хоча б приймати як факт. Таким чином, вони мовчазно погоджуються з теорією, яку вони відразу ж відкинули б, якби вона була спочатку представлена їм в той час, який ми називаємо «роками розсудливості».
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Елітна група змовників-станістів, які поклоняються Сонцю, розповсюдила нігілістичну космологію / космогонію, в яку беззастережно вірить переважна більшість світу. Нас вчили, всупереч усьому здоровому глузду і досвіду, що явно нерухома, плоска Земля під нашими ногами насправді є величезною рухомою кулею, що обертається в просторі зі швидкістю більш ніж 1000 миль в годину (1609 км / г), яка хитається і крениться на 23,5 градуса від своєї вертикальної осі, в той же час обертаючись навколо сонця зі блискавичною швидкістю 67000 миль в годину (107 826 км / ч), у взаємодії з усією сонячною системою, що рухається по спіралі навколо Чумацького Шляху зі швидкістю 500 000 миль на годину (804670 км / год), і проноситься по Всесвіту аж від так званого «Великого Вибуху» з неймовірною швидкістю 670 000 000 миль на годину (1078257800 км / ч).
Але ми з вами нічого цього не відчуваємо на собі! Нас вчили, що таємнича сила, яка називається «гравітацією» це магічний магнетизм, відповідальний за збереження всього від падіння і ним обертається земна куля. "Гравітація" начебто сильна настільки, щоб тримати так міцно на поверхні людей, океани і атмосферу, але така слабка, що дозволяє комахам , птахам і літакам легко злітати!
«Поки ми сидимо, попиваючи нашу чашку чаю або кави, світ імовірно обертається з величезною швидкістю, а в нашому чаї немає навіть натяку на появу рябі, поки ви не постукайте злегка по столу пальцем і ...!»