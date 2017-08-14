Американський блогер D Marble вирішив довести, що Земля зовсім не куля, як нас навчають. Для цього чоловік, який є членом Товариства плоскої Землі, взяв з собою в літак будівельний рівень - васервагу.



Задум простий: якщо земля куля - літак повинен кожні 50 км огинати Землю вниз, щоб не вилетіти по прямій ліній у відкритий космос.



Якщо взяти васервагу й помістити в автомобіль і поїхати із гірки вниз - то васервага відразу покаже нахил, незважаючи на те, що положення дна автомобіля не змінилося.







