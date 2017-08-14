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Американець за допомогою простого інструменту практично доказав, що Земля не куля
14.8.2017
Американський блогер D Marble вирішив довести, що Земля зовсім не куля, як нас навчають. Для цього чоловік, який є членом Товариства плоскої Землі, взяв з собою в літак будівельний рівень - васервагу.

Задум простий: якщо земля куля - літак повинен кожні 50 км огинати Землю вниз, щоб не вилетіти по прямій ліній у відкритий космос.

Якщо взяти васервагу й помістити в автомобіль і поїхати із гірки вниз - то васервага відразу покаже нахил, незважаючи на те, що положення дна автомобіля не змінилося.
Американець за допомогою простого інструменту практично доказав, що Земля не куля 14.8.2017
 
D Marble пролетів через територію США і за 8 годин польоту рівень васерваги на жодну мітку не зрушився - все це було знято на відеокамеру і розміщено в інтернеті. Перегляд ролика сягнув десятків мільйонів користувачів.  Люди переконалися, що якби земля була круглою, то літаку для прольоту над опуклою поверхнею довелося б регулярно опускати ніс, інакше він полетів би в безповітряний простір.
Американець за допомогою простого інструменту практично доказав, що Земля не куля 14.8.2017
 

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