|
|
|
В радянський час був такий анекдот про американського шпигуна. Його навчили російської мови без акценту, зодянули як радянську людину, придумали ефектну легенду. Але перша бабушка його викрила. Коли шпигун попросив у неї води, вона сказала:
- Пий синку, і вас в Америці такої доброї води немає.
Шпигун так розчарувався, що запитав бабулю: - Звідки ти знаєш, що я американець? - А хіба рускі бувають неграми, - пояснила старушка.
Американські хакери викрили стратегію розвалу Росії, яку розробили провідні американські урядові експерти під керівництвом активних безмозглих лесбійок, які заправляють офісним плактоном - гоміками та пасивними лесбійки (змії підколодні).
|
|
|
План розвалу Росії зкопійовано один в один з плану розвалу СССР у 80-тих роках минулого сторіччя.
Найперше було проваджено ряд заходів щодо обезцінення нафти на світових ринках. Відтак організовано Росії по аналогії з СССР Афганістан - Україну.
Українським урядовцям було наказано здати Крим як наживку РФ для вторгення. Оскільки там вийшла трохи осічка й не відбулося масового опору проклятим окупантам, було відкрито другий фронт на Донбасі з метою затягнення окупантів на цю територію. Окупант зайшов, опір йому було організовано на лінії розмежування ЛНД-ДНР.
За аналогією збитого СССР корейського пасажирського лайнера було влаштовану збиття окупантами лайнера малазійського, з подальшим накладанням економічних санкцій.
Наступний удар по Росії планується з виділенням українським повстанцям "джавелінів", за аналогією виділених американських ракет "стінгерів" афганським муджагедам.
Останній удар - підготовка за аналогією російського Горбачова, в образі Навального, який мав би захопити владу й розвалити РФ.
План успішно реалізовується, щоправда за аналогією з анекдотичною історією про бабулю та негра. Але весь світ очікує велику ПЕРЕМОГУ.