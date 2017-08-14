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Американські хакери вияснили план США з повного військового розвалу Росії
14.8.2017
В радянський час був такий анекдот про американського шпигуна. Його навчили російської мови без акценту, зодянули як радянську людину, придумали ефектну легенду. Але перша бабушка його викрила. Коли шпигун попросив у неї води, вона сказала:

- Пий синку, і вас в Америці такої доброї води немає.

Шпигун так розчарувався, що запитав бабулю: - Звідки ти знаєш, що я американець? - А хіба рускі бувають неграми, - пояснила старушка.

Американські хакери викрили стратегію розвалу Росії, яку розробили провідні американські урядові експерти під керівництвом активних безмозглих лесбійок, які заправляють офісним плактоном - гоміками та пасивними лесбійки (змії підколодні).
Американські хакери вияснили план США з повного військового розвалу Росії 14.8.2017

План розвалу Росії зкопійовано один в один з плану розвалу СССР у 80-тих роках минулого сторіччя.

Найперше було проваджено ряд заходів щодо обезцінення нафти на світових ринках. Відтак організовано Росії по аналогії з СССР Афганістан - Україну.
Українським урядовцям було наказано здати Крим як наживку РФ для вторгення. Оскільки там вийшла трохи осічка й не відбулося масового опору проклятим окупантам, було відкрито другий фронт на Донбасі з метою затягнення окупантів на цю територію. Окупант зайшов, опір йому було організовано на лінії розмежування ЛНД-ДНР.

За аналогією збитого СССР корейського пасажирського лайнера було влаштовану збиття окупантами лайнера малазійського, з подальшим накладанням економічних санкцій.

Наступний удар по Росії планується з виділенням українським повстанцям "джавелінів", за аналогією виділених американських ракет "стінгерів" афганським муджагедам.

Останній удар - підготовка за аналогією російського Горбачова, в образі Навального, який мав би захопити владу й розвалити РФ.

План успішно реалізовується, щоправда за аналогією з анекдотичною  історією про бабулю та негра. Але весь світ очікує велику ПЕРЕМОГУ.

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