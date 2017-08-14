

План розвалу Росії зкопійовано один в один з плану розвалу СССР у 80-тих роках минулого сторіччя.



Найперше було проваджено ряд заходів щодо обезцінення нафти на світових ринках. Відтак організовано Росії по аналогії з СССР Афганістан - Україну.

Українським урядовцям було наказано здати Крим як наживку РФ для вторгення. Оскільки там вийшла трохи осічка й не відбулося масового опору проклятим окупантам, було відкрито другий фронт на Донбасі з метою затягнення окупантів на цю територію. Окупант зайшов, опір йому було організовано на лінії розмежування ЛНД-ДНР.



За аналогією збитого СССР корейського пасажирського лайнера було влаштовану збиття окупантами лайнера малазійського, з подальшим накладанням економічних санкцій.



Наступний удар по Росії планується з виділенням українським повстанцям "джавелінів", за аналогією виділених американських ракет "стінгерів" афганським муджагедам.



Останній удар - підготовка за аналогією російського Горбачова, в образі Навального, який мав би захопити владу й розвалити РФ.



План успішно реалізовується, щоправда за аналогією з анекдотичною історією про бабулю та негра. Але весь світ очікує велику ПЕРЕМОГУ.

