

Ясно, що просто так нічого не буває. Але що це за задум сатаністів та їх "піонерів у фартушках"???



Все насправді просто. Європейці розжиріли в своїх країнах, плекаються в соціальних здобутках, юридично захищені, їм нічого не загрожує. Одним словом втратили будь-який страх. Обнагліли, одним словом: не бояться голоду, хвороби, безробіття....



Так от, щоб зажирівші євро-бюргери не нагліли, в їхні міста та містечка ТИСЯЧАМИ засилаються так звані "біженці" з Азії та Африки чоловічої статі, без освіти та професії, завдання яких ставати бандитами в європейських містах.



Ну не хоче європеєць ставати бандитом. Не хочеться йому таких пригод. Навіть євро-наркоман, і той, тихо десь вкраде і "проколить" вкрадене в одиночку. Навряд чи захирілий наркоша буде нападати на людей в Європейсьому Союзі.



Але ось ці мордаті "біженці" отримали путівку тільки на бандитизм. Зрештою. чим іншим їм займатися: грабувати, гвалтувати, вбивати, тримати в страсі євро-бидло.

