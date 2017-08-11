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Хто і чому засилає біженців переважно чоловічої статі до європейських країн?
11.8.2017
Для того, щоб зрозуміти відповідь на це запитання перегляньте дві фотографії.

На першій ми бачимо жінок, які воюють в Армії Сірії проти терористів ДАЇШ, яких фінансує Британія та США.

Як бачимо жінки зовсім не налякані, не в паранджі, добре обмундировані, веселі....
Хто і чому засилає біженців переважно чоловічої статі до європейських країн? 11.8.2017
 

А на цій фотографії, біженці з Сірії, які сотнями тисяч проникають в країни ЄС. Як видно - одні мужики, причому в самому розквіті сил, здорові, мордаті...
Хто і чому засилає біженців переважно чоловічої статі до європейських країн? 11.8.2017
 

Ясно, що просто так нічого не буває. Але що це за задум сатаністів та їх "піонерів у фартушках"???

Все насправді просто. Європейці розжиріли в своїх країнах, плекаються в соціальних здобутках, юридично захищені, їм нічого не загрожує. Одним словом втратили будь-який страх. Обнагліли, одним словом: не бояться голоду, хвороби, безробіття....

Так от, щоб зажирівші євро-бюргери не нагліли, в їхні міста та містечка ТИСЯЧАМИ засилаються так звані "біженці" з Азії та Африки чоловічої статі, без освіти та професії, завдання яких ставати бандитами в європейських містах.

Ну не хоче європеєць ставати бандитом. Не хочеться йому таких пригод. Навіть євро-наркоман, і той, тихо десь вкраде і "проколить" вкрадене в одиночку. Навряд чи захирілий наркоша буде нападати на людей в Європейсьому Союзі.

Але ось ці мордаті "біженці" отримали путівку тільки на бандитизм. Зрештою. чим іншим їм займатися: грабувати, гвалтувати, вбивати, тримати в страсі євро-бидло.

Яка з цього користь? Користі дуже багато - і фінансова, й політична... Те саме, що й з фінансуванням терористів.

Але пропри те, головна ціль сатаністів - тримати бидлоту в СТРАСІ. І цього вони успішно досягають численними методами, про які ми будемо писати щодень.

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Хто і чому засилає біженців переважно чоловічої статі до європейських країн?
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