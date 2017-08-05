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NASA попереджали, що синє Сонце спровокує двотижневе затемнення на Землі
5.8.2017
NASA це не баба Ванга чи який небудь Нострадамус. Це серйозна міжнародна "наукова" установа.

Тим часом ось що писали минулого року https://tsargrad.tv/news/nasa-sinee-solnce-sprovociruet-dvuhnedelnoe-zatmenie-na-zemle_32670


Глава NASA Чарльз Болден впевнений, що протягом двох тижнів, з 15 по 29 листопада 2016 року, Земля зануриться в темряву. Нас чекає найдовше затемнення з підвищенням температури повітря на 8 градусів.

Глава NASA Чарльз Болден заявив про занурення планети Земля "в темряву" на два тижні - з 15 по 29 листопада 2016 року. Темно стане "через взаємодію Венери і Юпітера", говорить глава агентства.

Відштовхуються вчені від наступних тез. Венера зовсім скоро обійде Юпітер з південного заходу, і тоді різниця між планетами буде становити не більше одного градуса. Таке розташування і змусить Венеру сяяти в 10 разів яскравіше. Світіння спровокує нагрів газів на Юпітері. Після цього трапиться великий викид водню в космічний простір з Юпітера. Нарешті, як тільки водень досягне Сонця, на поверхні зірки відбудеться потужний вибух.

В результаті вибуху температура Сонця збільшиться на 9 тисяч градусів Цельсія, і ми побачимо не біло-жовте світило, а синє. До звичайного стану Сонце повернеться не раніше ніж через два тижні. До речі, Болден не вважає, що "синє Сонце" змусить нас жити в цілковитій темряві. У той же час він не заперечує, що затемнення ми побачимо. Швидше за все, в результаті цього затемнення температура повітря підвищиться на 8 градусів, і з більшою часткою ймовірності це трапиться на полярних шапках. В цілому подія буде схоже на зимовий період на Алясці.

Так от, що друзі, ви пам'ятаєте ЗАНУРЕННЯ В ТЕМРЯВУ ???
Це не Ванга і не Нострадамус, це більше нагадує Ходжу Насредина, який подібним чином лохотронив свого спонсора падишаха.

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NASA попереджали, що синє Сонце спровокує двотижневе затемнення на Землі
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