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NASA це не баба Ванга чи який небудь Нострадамус. Це серйозна міжнародна "наукова" установа.
Тим часом ось що писали минулого року https://tsargrad.tv/news/nasa-sinee-solnce-sprovociruet-dvuhnedelnoe-zatmenie-na-zemle_32670
Глава NASA Чарльз Болден впевнений, що протягом двох тижнів, з 15 по 29 листопада 2016 року, Земля зануриться в темряву. Нас чекає найдовше затемнення з підвищенням температури повітря на 8 градусів.
Глава NASA Чарльз Болден заявив про занурення планети Земля "в темряву" на два тижні - з 15 по 29 листопада 2016 року. Темно стане "через взаємодію Венери і Юпітера", говорить глава агентства.
Відштовхуються вчені від наступних тез. Венера зовсім скоро обійде Юпітер з південного заходу, і тоді різниця між планетами буде становити не більше одного градуса. Таке розташування і змусить Венеру сяяти в 10 разів яскравіше. Світіння спровокує нагрів газів на Юпітері. Після цього трапиться великий викид водню в космічний простір з Юпітера. Нарешті, як тільки водень досягне Сонця, на поверхні зірки відбудеться потужний вибух.
В результаті вибуху температура Сонця збільшиться на 9 тисяч градусів Цельсія, і ми побачимо не біло-жовте світило, а синє. До звичайного стану Сонце повернеться не раніше ніж через два тижні. До речі, Болден не вважає, що "синє Сонце" змусить нас жити в цілковитій темряві. У той же час він не заперечує, що затемнення ми побачимо. Швидше за все, в результаті цього затемнення температура повітря підвищиться на 8 градусів, і з більшою часткою ймовірності це трапиться на полярних шапках. В цілому подія буде схоже на зимовий період на Алясці.
Так от, що друзі, ви пам'ятаєте ЗАНУРЕННЯ В ТЕМРЯВУ ???
Це не Ванга і не Нострадамус, це більше нагадує Ходжу Насредина, який подібним чином лохотронив свого спонсора падишаха.