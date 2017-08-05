Сатаністи з NASA вирішила запустити в космос... кращу фразу з соціальних мереж.



Раніше сатаністи повідомляли, що збираються летіти на місяць і будувати там міста та села. Потім з цієї ідеї тихо "спригнули" і запустили ідею заселення Марсу. Тепер і ця тема вже не актуальна, оскільки летіти посуті нема куди - земля під куполом. Тому в сатаністи придумали новий лохотрон.



В даний час начебто йде відбір висловлювань тупорилого бидла в Twitter, Instagram, Facebook, Google+ і Tumblr, щоб вибрати кращу хфразу і ... відправити її в космос. Замість людей.



Кращу фразу запишуть на золотій пластинці зонда «Вояджер-1» і запустять в космос 5 вересня. «Наша планета може зникнути, але" Вояджер "ще довго буде подорожувати в космосі і нашій галактиці», - каже офісний планктон статанинської місії Сьюзі Додд.



Раніше NASA начебто розмістила в інтернеті звуки вітання для інопланетян на 58 мовах. Також на золотій пластинці для зондів «Вояджер» записані звуки, які характеризують життя на Землі - шепіт матері і плач дитини, голоси птахів і звірів, шум вітру і дощу, гуркіт вулканів, шурхіт піску, океанський прибій, удари молотка і сокири, гул машини і поїзди.



Платівки були прикріплені до космічних апаратів «Вояджер-1» і «Вояджер-2», які були запущені з Землі в 1977 році. Для їх відтворення додавалася голка і схема настройки.



Доречі цією " титанічною роботою" ніхто з інопланетян досі не скористався.

