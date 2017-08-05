Дані за
Aнонси
Фото новини
Третій сектор
Авторські роботи
Статті (ТОП 10)
Баба Ванга передбачила повернення України в оновлений СССР в 2013 році
Галичанам потрібна війна з Росією
Так кто же он, пан Тягнибок: еврей, полуеврей, антисемит или полуантисемит?
А якщо завтра - москаль ?
Як Бандера провів би Мобілізацію ?
Священник УГКЦ о Михайло Клапків купив собі АУДІ А-5 за 550 000 гривень
Как сумели за 20 лет превратить город Ивано-Франковск в поселок городского типа
Тисмениця просить у Бога ... снігу
Почему киевляне из столицы Украины перебираются в столицу Галичины ?
Чому Бог покарав москалів, що їхали на Тернопілля ?
Звідки узялася назва Галіція і що вона означала ?
Чому галицькі дівчата покидають монастирі ?
Україна нарешті має свого Жириновського та ЛДПР
Львів - місто тисяч Штірліців
Від виборів до виборів живуть священики Прикарпаття… дуже непогано

Новини

NASA придумали новий лохотрон: запустити в космос... кращу фразу з соціальних мереж
5.8.2017
Сатаністи з NASA вирішила запустити в космос... кращу фразу з соціальних мереж.

Раніше сатаністи повідомляли, що збираються летіти на місяць і будувати там міста та села. Потім з цієї ідеї тихо "спригнули" і запустили ідею заселення Марсу. Тепер і ця тема вже не актуальна, оскільки летіти посуті нема куди - земля під куполом. Тому в сатаністи придумали новий лохотрон.

В даний час начебто йде відбір висловлювань тупорилого бидла  в Twitter, Instagram, Facebook, Google+ і Tumblr, щоб вибрати кращу хфразу і ... відправити її в космос. Замість людей.

Кращу фразу запишуть на золотій пластинці зонда «Вояджер-1» і запустять в космос 5 вересня. «Наша планета може зникнути, але" Вояджер "ще довго буде подорожувати в космосі і нашій галактиці», - каже офісний планктон статанинської місії Сьюзі Додд.

Раніше NASA начебто розмістила в інтернеті звуки вітання для інопланетян на 58 мовах. Також на золотій пластинці для зондів «Вояджер» записані звуки, які характеризують життя на Землі - шепіт матері і плач дитини, голоси птахів і звірів, шум вітру і дощу, гуркіт вулканів, шурхіт піску, океанський прибій, удари молотка і сокири, гул машини і поїзди.

Платівки були прикріплені до космічних апаратів «Вояджер-1» і «Вояджер-2», які були запущені з Землі в 1977 році. Для їх відтворення додавалася голка і схема настройки.

Доречі цією " титанічною роботою" ніхто з інопланетян досі не скористався.
NASA придумали новий лохотрон: запустити в космос... кращу фразу з соціальних мереж 5.8.2017
 

Добавити в обране
Google+

КОМЕНТАРІ
 
     добавити свої коментарі
ім'я:
текст коментаря:
сума: 2+5=

Відгуки мають бути максимально коректними та аргументованими.
 
NASA попереджали, що синє Сонце спровокує двотижневе затемнення на Землі
NASA придумали новий лохотрон: запустити в космос... кращу фразу з соціальних мереж
Путін погрожує Заходу не атомною зброєю, а розголошенням інформації, яка потрясе світ
При існуючих соціальних і культурних системах - гомосексуаліст автоматично стає членом всесвітнього масонства
Ми програємо агресору, тому що... Земля "крутиться" зі швидкістю півкілометра в секунду
SELECTORNEWS
Погода, Новости, загрузка...
RSS стрічка
rss стрічка новин та статтей
Яндекс.Лєнта Google.Reader
Підписатись на розсилку новин
Острів Галичина в соціальній мережі Facebook Острів Галичина в соціальній мережі Twiter Острів Галичина в live journal
Сонце набагато ближче до землі ніж нам кажуть сатаністи
Новини на TVgid.ua
Загрузка...
Загрузка...
KINOafisha.ua - фільми, кінотеатри
Rambler's Top100
Copyright © 2009-12, “NetLS”
Счетчик тИЦ и PR Яндекс цитирования Український портАл
При повному або частковому використанні матеріалів гіперпосилання на «Острів Галичина» обов'язкове.
Відповідальність за достовірність фактів, статистичних та інших відомостей несуть автори матеріалів.
Редакція сайту «Острів Галичина» може не розділяти точку зору авторів статей та відповідальності за зміст матеріалів не несе.