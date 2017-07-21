Побічними наслідками скасування віз для українців будуть дедалі частіші випадки, коли заробітчани стикатимуться із нечесними працедавцями.



За оцінкою львів’янки Уляни Воробець, адміністратора польсько-українського порталу із пошуку праці, що допомагає українцям знайти у Польщі роботу, побічними наслідками скасування віз будуть дедалі частіші випадки, коли її земляки стикатимуться із нечесними працедавцями.



Дуже часто громадяни України потрапляють у пастку, коли, будучи вже у Польщі, підписують договір із польським працедавцем, не розуміючи, якими будуть умови майбутньої праці. Уляна Воробець підтверджує, що до неї нерідко звертаються нелегальні працівники з України, котрі отримують низьку зарплатню або взагалі працюють безкоштовно.



Також адміністратор порталу звертає увагу співвітчизників на те, що виїзд без візи не означає, що Європейський Союз дав зелене світло армії іммігрантів, які можуть працювати в Польщі, Німеччині, Австрії, Греції, Італії або Іспанії без відповідного дозволу.



“Іноземець, який хоче працювати в Польщі, повинен мати візу. Найліпше D05 на 180 днів. Варто пам’ятати, що пропозиції праці в Польщі безкоштовні, як і заяви про намір працевлаштування. Посередник, що бере за це гроші, просто заробляє, порушуючи закон”, – попереджає Воробець.

