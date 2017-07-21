“На Україну насувається справжня катастрофа. Демографічна криза у поєднанні з економічним занепадом створюють геополітичну діру”, — таку думку висловив на сторінках видання Rzeczpospolita директор відділу стратегії Warsaw Enterprise Institute і радник компаній польського оборонпрому Анджей Талага, посилаючись на прогнози ООН.



Експерт переконаний: демографічна бомба не «підірве» і не ослабить Україну. Необхідного для оновлення поколінь рівня народжуваності на рівні 2,1 дитини на одну жінку немає у жодній європейській країні.



“На Україні дуже низький рівень народжуваності — каже Анджей Талага. — Тим часом зараз у Польщі перебуває 1,2 млн. українців, які приїхали сюди у пошуках роботи, і значна частина з них може залишитися в країні. В українців є багато причин тікати з рідної країни. Зростання ВВП України у 2016 році становило 2%. Очікується, що цього року економіка зросте ще на 2,2%. Але це — надто повільний рух у напрямку відновлення країни. Сьогодні ВВП України становить 83 мільярди доларів, а в 2013-му було 180 мільярдів. З цих цифр можна зробити висновок, чого коштувала українцям революція "гідности". Дохід пересічного українця впав нижче рівня жителів країн Північної Африки. Масштаб занепаду настільки великий, що вимагає радикального плану рішучої міжнародної підтримки. Але нічого такого не відбувається”.



«300 років тому більшість територій нинішньої України — то були безлюдні степи. Хтозна, чи не буде так знову. Не варто бити Україну, тому що вона і так ледве жива», – підсумував експерт.

