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Нові тренди туристичного сезону: Болгарію запитують бідні провінціали, яку в підсумку обирають якусь українську Кіріловку
18.7.2017

На екваторі літнього туристичного сезону публікуємо деякі спостереженнями  власника турагентства.

1. Туреччина в цьому році поза конкуренцією. Беруть все - від преміум-класу до гадючників. Найпопулярніший курорт - Кемер.

2. Безвіз практично ніяк не вплинув на організований туризм. Ті, кому це важливо, вважають за краще самостійні подорожі.

3. Болгарію запитують в основному бідні провінціали. Більшість з них в результаті їдуть в Кирилівку, Залізний порт або Скадовськ. Туристи солідніше їдуть на своїх авто.

4. Половина всіх зацікавлених цікавляться Грецією і Кіпром, а в результаті летять до Туреччини.

5. Багато хто цікавиться Еміратами, але дізнавшись про додаткові витрати (дорога віза, дороге харчування, дуже дорогий алкоголь) знову летять до Єгипту.

6. Африкою (особливо Занзибаром) цікавляться все більше, але їхати туди вирішуються не багато.

7. Таїланд не користується популярністю взагалі. Його готові розглядати тільки як заміну Індії і Шрі Ланці.

8. Багато хто цікавиться США, але виявляється, що самостійно туди летіти простіше і дешевше. Дуже перспективний туристичний напрямок.

9. Грузію, Словаччину, Угорщину багато хто запитує, але ніхто не бере.

10. Ізраїль відлякує дорожнечею. Цей фактор виявляється важливішим від клімату, терору і ксенофобії.

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Нові тренди туристичного сезону: Болгарію запитують бідні провінціали, яку в підсумку обирають якусь українську Кіріловку
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