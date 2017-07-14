За минулий рік в Україні зареєстровано понад 75 тисяч громадських організацій, з них 16 тисяч — благодійні організації. З кожним роком їх поступово стає менше. Основна причина цього, як розповідають організатори, недостатнє фінансування з боку держави.



Як зазначила Любов Паливода, президент Творчого центру ТЦК, у порівнянні з попередніми роками показники індексу трохи знизилися і становить 3.3.



“Індекс знизився. Але, якщо порівнювати нашу країну з тією ж Прибалтикою, то у нас рівень розвитку набагато вищий”, — розповідає Паливода.



Також вона додала, що з 2014 року рівень довіри до благодійних організацій різко впав. Це зумовлено тим, що в Україні появилося багато організацій, які замість того, щоб допомогати людям гроші, дурили та наживалися на них.





