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Революція "гідності" породила масу благодійних організацій, які замість допомогати людям крадуть гроші та обманують громадян
14.7.2017
За минулий рік в Україні зареєстровано понад 75 тисяч громадських організацій, з них 16 тисяч — благодійні організації. З кожним роком їх поступово стає менше. Основна причина цього, як розповідають організатори, недостатнє фінансування з боку держави.

Як зазначила Любов Паливода, президент Творчого центру ТЦК, у порівнянні з  попередніми роками показники індексу трохи знизилися і становить 3.3.

    “Індекс знизився. Але, якщо порівнювати нашу країну з тією ж Прибалтикою, то у нас рівень розвитку набагато вищий”, — розповідає Паливода.

Також вона додала, що з 2014 року рівень довіри до благодійних організацій різко впав. Це зумовлено тим, що в Україні появилося багато організацій, які  замість того, щоб допомогати людям гроші, дурили та наживалися на них.

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Революція "гідності" породила масу благодійних організацій, які замість допомогати людям крадуть гроші та обманують громадян
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