Кляті москалі написали 4 варіанти розвитку подій в Україні



«Движение в колее» . Политическая стабильность на Украине и ее поддержка со стороны Запада сохраняются на нынешнем уровне. При этом западные лидеры признают слабость президента Петра Порошенко и провал реформ. Масштабное наступление украинской армии в Донбассе маловероятно. Возобновление военных действий сопряжено для Киева с угрозой поражения.



«Киев на прицепе» . Украина переживает внутриполитическую дестабилизацию. В мягком варианте это противостояние между Порошенко и новым составом Верховной рады, сложившимся по итогам досрочных парламентских выборов. В остром — массовые уличные акции, в том числе- вооруженные, а также угроза госпереворота. Урегулирование в Донбассе полностью блокируется, нарастает риск возобновления полномасштабных боевых действий. Запад в этом случае оказывается заложником своей политики по отношению к Украине.



«Коллапс и равнодушие» . Подразумевает снижение вовлеченности ЕС и США в украинские дела. Доступ Украины к западной финансовой помощи ограничивается, власти в Киеве сталкиваются с непосредственной угрозой экономической катастрофы. В западной прессе и из уст политиков все громче звучит критика Киева за провал реформ. Правящие круги Украины лишаются поддержки Запада. «Продать» конфликт на востоке страны как «защиту Европы от русской агрессии» становится затруднительным.



«Угроза изоляции» . Политический режим в Киеве сохраняет устойчивость, однако степень его поддержки Западом уменьшается. В риторике западных политиков вопрос о судьбе санкций начинает отделяться от вопроса об урегулировании украинского кризиса. При этом Киеву удается удержать контроль на всей территории страны, политическое влияние праворадикальных вооруженных групп ослабевает, в Донбассе сокращаются вооруженные инциденты на линии соприкосновения.

