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70-75% українців - совки. Лише в трьох галицьких областях відчутно, що Україна є українською
13.6.2017
Anatolius Trigger, США

Повернувся з України недавно. Як на мене, 70-75% українців (серед дорослих) - совки. Лише в трьох галицьких областях відчутно, що Україна є українською.

Моя родина в Україні - усі кацапо_мовні. І то не найгірше. Гірше, що вони сумують за Союзом.

Коли мова йшла про війну, то всі без винятку казали, що росіяни - добрі люди, що Путін - поганий.

А коли я спитав - а за Путіна хто голосує ? Якщо 85% - за Путіна, то хто тут поганий - Путін чи ті, хто його підтримують ?

Одним словом - стадо. Завжди вважав та досі вважаю, що українці - ті, хто не лише за паспортом є українцями, є меншиною в Україні.

Ця меншина - вона потужна, затята та безкомпромісна, але вона веде бій проти більшості.

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