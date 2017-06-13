Anatolius Trigger, США



Повернувся з України недавно. Як на мене, 70-75% українців (серед дорослих) - совки. Лише в трьох галицьких областях відчутно, що Україна є українською.



Моя родина в Україні - усі кацапо_мовні. І то не найгірше. Гірше, що вони сумують за Союзом.



Коли мова йшла про війну, то всі без винятку казали, що росіяни - добрі люди, що Путін - поганий.



А коли я спитав - а за Путіна хто голосує ? Якщо 85% - за Путіна, то хто тут поганий - Путін чи ті, хто його підтримують ?



Одним словом - стадо. Завжди вважав та досі вважаю, що українці - ті, хто не лише за паспортом є українцями, є меншиною в Україні.



Ця меншина - вона потужна, затята та безкомпромісна, але вона веде бій проти більшості.

Повернувся з України недавно. Як на мене, 70-75% українців (серед дорослих) - совки. Лише в трьох галицьких областях відчутно, що Україна є українською.Моя родина в Україні - усі кацапо_мовні. І то не найгірше. Гірше, що вони сумують за Союзом.Коли мова йшла про війну, то всі без винятку казали, що росіяни - добрі люди, що Путін - поганий.А коли я спитав - а за Путіна хто голосує ? Якщо 85% - за Путіна, то хто тут поганий - Путін чи ті, хто його підтримують ?Одним словом - стадо. Завжди вважав та досі вважаю, що українці - ті, хто не лише за паспортом є українцями, є меншиною в Україні.Ця меншина - вона потужна, затята та безкомпромісна, але вона веде бій проти більшості.