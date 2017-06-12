Запровадження безвізу - руйнує Соборність, адже тепер мешканці Західної України втрачають потреби їздити в столицю України місто Кієв.



Чому? основна потреба поїздок до столиці - здати документи на візи, або вилетіти з аеропорту Бориспіль.



Тепер коли, в Америку можна й з Варшави полетіти... або після філіжанки кави з круасаном з самого Парижу, аеропорт з шаленими цінами та хамським обслуговуванням в Борисполі навряд чи зможе конкурувати.



Залишилося тільки дозволити посольствам Канади та США офломляти візи для мешканців Західної України у Варшаві.





