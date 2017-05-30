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Сепаратист, учасник "руского міра" відкрив свою школу в Івано-Франківську в рамках програми "Ми вам Бандеру - ви нам балєт"
30.5.2017
Мешканці Івано-Франківськ закипають від обурення: при Івано-Франківській філармонії вже не перший рік діє балетна школа, що носить ім'я Вадима Писарєва. І сам він неодноразово бував в Івано-Франківську.

Однак Писарєв - сепаратист та учасник руского міра. А школа не приватна, а діє при обласній філармонії, що фінансується з бюджету. Частина мешканців міста вважають, що тепер її варто закрити, інші ж закликають позбутись ганебного імені.

Тим часом школа була відкрита в рамках програми СХІД-ЗАХІД за підтримки жінки Президента Януковича (не поварихи).

Прикарпатські артисти возили в Донбас виставу "Нація", "Бандера", а житєлі Донбаса привозили балєт.

Тепер українці кажуть так: Як нема Бандери - то нема Балєту !

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Сепаратист, учасник "руского міра" відкрив свою школу в Івано-Франківську в рамках програми "Ми вам Бандеру - ви нам балєт"
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