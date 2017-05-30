Мешканці Івано-Франківськ закипають від обурення: при Івано-Франківській філармонії вже не перший рік діє балетна школа, що носить ім'я Вадима Писарєва. І сам він неодноразово бував в Івано-Франківську.



Однак Писарєв - сепаратист та учасник руского міра. А школа не приватна, а діє при обласній філармонії, що фінансується з бюджету. Частина мешканців міста вважають, що тепер її варто закрити, інші ж закликають позбутись ганебного імені.



Тим часом школа була відкрита в рамках програми СХІД-ЗАХІД за підтримки жінки Президента Януковича (не поварихи).



Прикарпатські артисти возили в Донбас виставу "Нація", "Бандера", а житєлі Донбаса привозили балєт.



Тепер українці кажуть так: Як нема Бандери - то нема Балєту !

