Шкода що "маленьких українців" позбавлять права на елементарну корупцію... ві Львові засудили хлопа на 4 роки буцигарні за спробу дати лапувку поліціянту.... Тепер в нас корупция сі лишит як в Еуропі тільки для багатих та вибраних...



Хлопа засудили на чотири роки за хабар поліцейському. Таким було рішення Трускавецького міського суду Львівської області.



Перебуваючи у приміщенні службового кабінету одного з територіальних відділень поліції у Львівській області, під час оголошення повідомлення про зміну підозри у кримінальному провадженні, сей хлоп висловив пропозицію заступнику начальника слідчого відділу територіального відділення поліції надати неправомірну вигоду в розмірі 1,5 тис грн. За це він просив допомогти йому уникнути арешту.



Однак, керівник структурного підрозділу поліції відмовився приймати вказану неправомірну вигоду, після чого обвинувачений був викритий працівниками поліції та місцевої прокуратури.

