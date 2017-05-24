Невідомо з чиєї ініціативи, але очевидно розпочинається кампанія ліквідації волонтерів, які підвозять провізію та ліки в АТО.



В мережі почалися публікації проти відомого волонтера, прізвище якого правда не вказується, який виявляється привіз воякам АТО протерміновані ліки.



Хвилю "погнала" валантьорша Лілія Сова (звісно на руском язикє) нижче оригінал.



Ось переклад:



«З циклу „На тобi, Боже, что менi не гоже“. Про епітети бійців щодо волонтерської допомоги, промовчу. Один, правда, неприємно вразив: „Яка різниця? Ви ж все одно помрете!“ Він сказав це про себе. Про своїх побратимів, про ставлення до них. Цинічно? Ні. Реальність», — зазначила Лілі Сова.



За її словами, прострочену майже на два роки «допомогу» бійцям АТО привіз відомий в Україні волонтер.



«Це далеко не поодинокий випадок. І в цьому випадку привезено відомим волонтером… Сумно? Ні. Противно! Ви хоч дивіться, що везете», — резюмувала Лілі Сова.

