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В Івано-Франківську стартував унікальний проект. Унікальний за простотою та провокативністю.
Автор проекту з сонячної Молдови розмістив крісла, на яких підписав роки: , 2002, 2003... 2012, 2013.... 2017.
Учасники проекту можуть посидіти в такому кріслі і згадати, як їм жилося за Кучми, Януковича і порівняти з "ЖИТИ по новому".
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На районі Позитрон художник з Молдови Ciprian Antoci розмістив стільці, на яких треба подумати про події з життя. Така інсталяція є на території церкви Ольги та Володимира, що за адресою Вовчинецька, 221.
Що являє собою проект молодого митця? Це стільці білого кольору, на яких позначений певний рік. Художник пропонує сісти на кожний стілець та порозмислювати.
Такий проект можливий завдяки “Тижню мистецьких практик на Позитроні”.