На районі Позитрон художник з Молдови Ciprian Antoci розмістив стільці, на яких треба подумати про події з життя. Така інсталяція є на території церкви Ольги та Володимира, що за адресою Вовчинецька, 221.



Що являє собою проект молодого митця? Це стільці білого кольору, на яких позначений певний рік. Художник пропонує сісти на кожний стілець та порозмислювати.



Такий проект можливий завдяки “Тижню мистецьких практик на Позитроні”.

