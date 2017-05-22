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Жити по-новому: "проститутки Львова научились обслуживать клиентов в лучших европейских традициях"
22.5.2017
На українському сайті інтимних новин https://intim-ukraine.com/ розміщено рекламу секс послуг ві Львові.

Звучить це (звісно російською мовою) як рекляма плякату "Жити по новому!"

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Жити по-новому: "проститутки Львова научились обслуживать клиентов в лучших европейских традициях" 22.5.2017
 

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