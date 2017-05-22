У Львові на сміттєвому майданчику біля житлового будинку завелося ціле сімейство щурів. Жителі міста зняли і опублікували в групі "Варта-1", на якому величезні тварини риються в смітті.



Як повідомила автор відео, щурів зняли на території студентського містечка університету "Львівська політехніка".



Велика кількість щурів, які не боячись людей, забігають і в підвал житлового будинку, з'явилася в цьому році навесні.



У коментарях під відео львів'яни відзначають, що ситуація в місті вже майже критична, а з приходом весни вона все погіршується. Через небезпеку від невивезеного сміття люди готуються вийти на акції протесту, щоб міська та центральна влада вирішила проблему, яка стала небезпечною.



Нагадаємо, у Львові залишаються великі проблеми з вивезенням сміття. Величезні купи сміття лежать прямо на вулицях.



Через сильну зливу в неділю, 21 травня, у Львові гори сміття великим потоком води розмило під вулицями міста.