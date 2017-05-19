Анастасія Гоцуляк , Ivano-Frankivsk



"Безвіз", "віз" чи "вивіз"))



Сьогодні у мене вийшла одна цікава переписка з однією цікавою людиною. Мова в ній ішла про "безвіз" і "віз", зійшлося все на тому, що в нашій ситуації у нас тільки "безгрош". Тому, єдина можливість побувати закордоному, це поїхати на заробіток до Польщі скажімо на клубніку. Тут ми відкрили для себе перспективу:



"Ви отримаєте можливість: Побувати закордоном і заробити гроші (правда ви ж давно хотіли закордон), багато нових знайомств, проведете багато часу на свіжому повітрі, отримаєте красивий засмагу + безкоштовний фітнес, клубніка на вас чекає, можливий карєрний зріст (малина, ожина, помідори, картопля та інші ділянки в цій сфері))"



Треба ж з чогось починати))

"Безвіз", "віз" чи "вивіз"))Сьогодні у мене вийшла одна цікава переписка з однією цікавою людиною. Мова в ній ішла про "безвіз" і "віз", зійшлося все на тому, що в нашій ситуації у нас тільки "безгрош". Тому, єдина можливість побувати закордоному, це поїхати на заробіток до Польщі скажімо на клубніку. Тут ми відкрили для себе перспективу:"Ви отримаєте можливість: Побувати закордоном і заробити гроші (правда ви ж давно хотіли закордон), багато нових знайомств, проведете багато часу на свіжому повітрі, отримаєте красивий засмагу + безкоштовний фітнес, клубніка на вас чекає, можливий карєрний зріст (малина, ожина, помідори, картопля та інші ділянки в цій сфері))"Треба ж з чогось починати))