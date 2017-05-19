Дані за
Aнонси
Фото новини
Третій сектор
Авторські роботи
Статті (ТОП 10)
Баба Ванга передбачила повернення України в оновлений СССР в 2013 році
Галичанам потрібна війна з Росією
У хоспісі - добре, але хотіла б померти вдома
Так кто же он, пан Тягнибок: еврей, полуеврей, антисемит или полуантисемит?
А якщо завтра - москаль ?
Розчленування України переноситься на рік
Як Бандера провів би Мобілізацію ?
Священник УГКЦ о Михайло Клапків купив собі АУДІ А-5 за 550 000 гривень
Как сумели за 20 лет превратить город Ивано-Франковск в поселок городского типа
Тисмениця просить у Бога ... снігу
Почему киевляне из столицы Украины перебираются в столицу Галичины ?
Чому Бог покарав москалів, що їхали на Тернопілля ?
Ціни на вагінальний та анальний секс у Львові знизилися у два рази
Звідки узялася назва Галіція і що вона означала ?
Чому галицькі дівчата покидають монастирі ?

Новини

Чому іноземці змушені оплачувати квартири в Івано-Франківську в доларах США?
19.5.2017
Іноземців у Франківську більшає, можна навіть не рахувати, й так видно. І більшість із них – студенти з Азії та Африки. Проживання в Великій Соборній Бандерівській Україні для предстанвиків цих контенентів не дається так легко.

«Мене найбільше ображає те, що я змушений оплачувати квартиру в доларах, – говорить студент з Нігерії. – От, чому так? Хіба українці платять за житло у валюті? Ні, вони платять у гривнях, і я теж хочу, бо я тут живу. Якби ви приїхали до моєї країни, то розраховувалися б нашою валютою, а не доларами».

«Ще сумно, що нас пускають не у всі заклади, – говорить інший африканець. – Наприклад, я не всюди можу випити кави, не кажучи про нічні клуби чи паби. Є й небезпека того, що під час відпочинку нас можуть просто побити. Звісно, це стосується лише тих закладів, де багато нетверезої молоді».

Добавити в обране
Google+

КОМЕНТАРІ
 
     добавити свої коментарі
ім'я:
текст коментаря:
сума: 3+4=

Відгуки мають бути максимально коректними та аргументованими.
 
Єдина можливість для "безГріш" скористатися з "безВіз" - поїхати до Польщі на... полуничний "фітнес"
Чому іноземці змушені оплачувати квартири в Івано-Франківську в доларах США?
Президент Порошенко допустив понад три десятки грубих помилок
У Львові прийняли рішення демонтувати цвинтар радянським воїнам, а на його місці збудувати алею вояків АТО
Дипломи Ів.Франківського медуніверситету перестали визнавати в Сирії, Лівані, Іраку і Палестині - міністр освіти України
SELECTORNEWS
Погода, Новости, загрузка...
RSS стрічка
rss стрічка новин та статтей
Яндекс.Лєнта Google.Reader
Підписатись на розсилку новин
Острів Галичина в соціальній мережі Facebook Острів Галичина в соціальній мережі Twiter Острів Галичина в live journal
Вам ПЗДа - жидобандерівська влада встановила символічний знак для українців
Новини на TVgid.ua
Загрузка...
Загрузка...
KINOafisha.ua - фільми, кінотеатри
Rambler's Top100
Copyright © 2009-12, “NetLS”
Счетчик тИЦ и PR Яндекс цитирования Український портАл
При повному або частковому використанні матеріалів гіперпосилання на «Острів Галичина» обов'язкове.
Відповідальність за достовірність фактів, статистичних та інших відомостей несуть автори матеріалів.
Редакція сайту «Острів Галичина» може не розділяти точку зору авторів статей та відповідальності за зміст матеріалів не несе.