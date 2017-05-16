Ірина Магрицька





Друзі, а ви як думаєте - потрібно це робити?



Не можу спокійно слухати спотворене мовлення, завжди беру ручку і виписую помилки.



От і зараз, понавиписувала з сьогоднішнього виступу гаранта на прес-конференції помилки, більшість яких свідчить про те, що його рідна мова - не українська, а російська, а решта - про невисокий рівень грамотності:



- четверо загинувших;

- я поцікавлюся цім;

- ціми перевагами;

- тіх зобов'язань;

- Сірія; Осєтія;

- із-за того, що...;

- пітнадцятого року;

- Дамбас;

- Мені з ними не по путі;

- по сьогоднішній день;

- пана ЧернихА (рос. прізвище Черних - не відмінюється!);

- все рІвно;

- якщо буде хоч одна труднощ;

- ми в одній лодці;

- я навів справки;

- мірний план;

- у пятидесяти відсотків;

- звільнили по вимогам (на вимогу) організацій;

- вогнестрЕльна зброя;

- квіткІ (квитки) до Європи;

- подякувати Романа;

- УстІмєнко;

- з двумя тисячами;

- подякувати Гонтарєвій за роботу, яка нею була зроблена;

- біля 13 мільярдів;

- гєнєральна прокуратура;

- експеримент розповсюджений;

- гібрІдна війна;

- по кількості терористичних атак.

