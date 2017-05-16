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Президент Порошенко допустив понад три десятки грубих помилок
16.5.2017
Ірина Магрицька


Друзі, а ви як думаєте - потрібно це робити?

Не можу спокійно слухати спотворене мовлення, завжди беру ручку і виписую помилки.

От і зараз, понавиписувала з сьогоднішнього виступу гаранта на прес-конференції помилки, більшість яких свідчить про те, що його рідна мова - не українська, а російська, а решта - про невисокий рівень грамотності:

- четверо загинувших;
- я поцікавлюся цім;
- ціми перевагами;
- тіх зобов'язань;
- Сірія; Осєтія;
- із-за того, що...;
- пітнадцятого року;
- Дамбас;
- Мені з ними не по путі;
- по сьогоднішній день;
- пана ЧернихА (рос. прізвище Черних - не відмінюється!);
- все рІвно;
- якщо буде хоч одна труднощ;
- ми в одній лодці;
- я навів справки;
- мірний план;
- у пятидесяти відсотків;
- звільнили по вимогам (на вимогу) організацій;
- вогнестрЕльна зброя;
- квіткІ (квитки) до Європи;
- подякувати Романа;
- УстІмєнко;
- з двумя тисячами;
- подякувати Гонтарєвій за роботу, яка нею була зроблена;
- біля 13 мільярдів;
- гєнєральна прокуратура;
- експеримент розповсюджений;
- гібрІдна війна;
- по кількості терористичних атак.

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