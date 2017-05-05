У Львові здійснено черговий бандитський напад на громадського активіста Віктора Гануляка. Двоє бандитів сильно побили бітами відомого громадського діяча і захисника Львова, члена ГО «Народна дія Львів», професійного реставратора. На даний момент Віктор знаходиться в лікарні. Про це повідомив журналіст, голова ГО "Екозагін" Михайло Погребиський.



Перед побиттям злочинці застосували газовий балончик, згодом почали наносити удари по голові, йдеться у дописі.



Журналіст зазначає, що 24 квітня 2017 року Віктор Гануляк виступав в Києві на прес-конференції ""Активісти проти забудов зелених зон заявляють про фабрикування кримінальних справ і тиск на них в інтересах забудовників»:



"Замовив напад, ймовірно, один із чиновників, що причетний до цілої системи злочинів в сфері незаконного будівництва у Львові та руйнування його історичної спадщини. Звільнення чиновника та викриття його злочинної діяльності відбулось, зокрема, і завдяки пану Віктору Гануляку", - повідомляє Михайло Погребиський.



Як йдеться у прес-релізі, який підготувала Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Студентське братство», під час прес-конференції у Києві Віктор Гануляк розповів про свій досвід боротьби проти незаконних забудов у Львові.



"Віктор Гануляк (представник ГО «Народна дія Львів») розповів про те, як він став фігурантом трьох кримінальних проваджень після викриття причетності директора департаменту містобудування Львова Андрія Павліва (який протиправно поєднував ще й посаду головного архітектора Львова) до незаконних забудов, зокрема, багатоквартирного будинку прокуратури у парку «Залізні води». За словами пана Віктора «замість розслідувати напади на активістів та злочини, вчинені посадовими особами, забудовниками, львівські правоохоронці відкривають кримінальні провадження на мешканців та громадських активістів.



Львівська міська рада, яка безкарно передає під незаконну забудову парки та навіть охоронні зони ЮНЕСКО, які знаходяться на території регіонального ландшафтного парку «Знесіння», «підкупила» прокуратуру Львівської області, виділивши їй земельну ділянку прямо в парку «Залізна вода» на Стуса, 12. В результаті на місці австрійського колектора, вирубаних дерев та двох стародавніх джерел, які дали назву парку, зведено багатоповерхівку, а мерія взяла на себе зобов’язання коштом громади побудувати новий колектор замість знищеного забудовником».



У своїй презентації пан Віктор оприлюднив прізвища львівських захисників зелених зон, проти яких порушено кримінальні провадження і розповів про одне з порушених у 2014 році кримінальних проваджень для тиску на борців проти забудови на вул.Карманського, 21, по якому у 12 активістів було арештовано квартири (доки активісти це не скасували через суд).



Гануляк розповів, що борцю проти забудови приміського Брюховицького лісу Юлії Лацик пограбували квартиру і двічі палили автомобіль", - йдеться у прес-релізі.





