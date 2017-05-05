В Івано-Франківську з нагоди дня міста приймали і поїли послів іноземних держав.



Яка користь від цих послів??? Це друзі України, які обіцяють дати "пизди ХуЙлу" і висловлюють "глубоку озабочєнность" через окупацію Криму та Донбасу.



В центрі міста смажать поросят. Тим часом захисники тварин не поспішають виступити проти такого знущання над тваринками, які могли б прожити щасливе життя.



До речі поросята могли б нести краще службу в поліції та на кордоні, виявляючи контрабанду, наркоту набагато краще ніж двоногі "свині"-хабарники.

