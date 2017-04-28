Дані за
Aнонси
Фото новини
Третій сектор
Авторські роботи
Статті (ТОП 10)
Баба Ванга передбачила повернення України в оновлений СССР в 2013 році
Галичанам потрібна війна з Росією
У хоспісі - добре, але хотіла б померти вдома
Так кто же он, пан Тягнибок: еврей, полуеврей, антисемит или полуантисемит?
А якщо завтра - москаль ?
Розчленування України переноситься на рік
Як Бандера провів би Мобілізацію ?
Священник УГКЦ о Михайло Клапків купив собі АУДІ А-5 за 550 000 гривень
Как сумели за 20 лет превратить город Ивано-Франковск в поселок городского типа
Тисмениця просить у Бога ... снігу
Почему киевляне из столицы Украины перебираются в столицу Галичины ?
Чому Бог покарав москалів, що їхали на Тернопілля ?
Ціни на вагінальний та анальний секс у Львові знизилися у два рази
Звідки узялася назва Галіція і що вона означала ?
Чому галицькі дівчата покидають монастирі ?

Новини

В Івано-Франківську б'ють темношкірих іноземців заради забави
28.4.2017
В Івано-Франківську група з десятка молодиків побила іноземця – потерпілий у лікарні.

Десяток молодиків на вулиці Бельведерській в Івано-Франківську раптово напав на темношкірого іноземця – побили чоловіка і втекли.

Напад стався без жодних причин: на темношкірого іноземця (імовірно, араб або індус, чоловік у шоковому стані, говорити не міг) раптово напала група молодиків з десятка осіб. Чоловіка побили, проти нього також застосували газовий балончик.

Патрульну поліцію викликали свідки нападу – випадкові перехожі і водії, що зупинилися, аби надати потерпілому допомогу.

Зловмисників не знайшли.

Добавити в обране
Google+

КОМЕНТАРІ
 
     добавити свої коментарі
ім'я:
текст коментаря:
сума: 5+1=

Відгуки мають бути максимально коректними та аргументованими.
 
В Івано-Франківську б'ють темношкірих іноземців заради забави
Вам ПЗДа - жидобандерівська влада встановила символічний знак для українців
Благодійний Християнський Фонд Солідарності проводить збір вживаного одягу, взуття, книжок, іграшок для багатодітних сімей
В Івано-Франківську учасники мнемонічної школи розмовляють англійською мовою після... другого уроку
Канада потребує на роботу тільки... 10 українських бетонників і 15 водіїв і то з... вільною розмовною англійською
SELECTORNEWS
Погода, Новости, загрузка...
RSS стрічка
rss стрічка новин та статтей
Яндекс.Лєнта Google.Reader
Підписатись на розсилку новин
Острів Галичина в соціальній мережі Facebook Острів Галичина в соціальній мережі Twiter Острів Галичина в live journal
Вам ПЗДа - жидобандерівська влада встановила символічний знак для українців
Новини на TVgid.ua
Загрузка...
Загрузка...
KINOafisha.ua - фільми, кінотеатри
Rambler's Top100
Copyright © 2009-12, “NetLS”
Счетчик тИЦ и PR Яндекс цитирования Український портАл
При повному або частковому використанні матеріалів гіперпосилання на «Острів Галичина» обов'язкове.
Відповідальність за достовірність фактів, статистичних та інших відомостей несуть автори матеріалів.
Редакція сайту «Острів Галичина» може не розділяти точку зору авторів статей та відповідальності за зміст матеріалів не несе.