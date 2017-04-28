В Івано-Франківську група з десятка молодиків побила іноземця – потерпілий у лікарні.



Десяток молодиків на вулиці Бельведерській в Івано-Франківську раптово напав на темношкірого іноземця – побили чоловіка і втекли.



Напад стався без жодних причин: на темношкірого іноземця (імовірно, араб або індус, чоловік у шоковому стані, говорити не міг) раптово напала група молодиків з десятка осіб. Чоловіка побили, проти нього також застосували газовий балончик.



Патрульну поліцію викликали свідки нападу – випадкові перехожі і водії, що зупинилися, аби надати потерпілому допомогу.



Зловмисників не знайшли.

