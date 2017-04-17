На весні багато мешканців нашого міста вичищують свої шафи від зайвого одягу, іграшок чи прочитаних книжок і мають бажання здати їх для користування потребуючим.
Благодійний Християнський ФОНД СОЛІДАРНОСТІ проводить збір вживаного одягу та вживаних речей, іграшок, книжок, які відтак передаються багатодітним родинам або внутрішньо-переміщеним особам. Здати речі можна щодня (залишити в коридорі).
Щоб отримати подарунки від Фонду Солідарності за здані речі ЄВАНГЕЛЬСЬКІ КНИГИ прошу попередньо написати листа
stanislau-if@ukr.net,
подзвонити 050-3730236
або прийти до Фонду за адресою
вулиця Січових Стрільців, 34 (позаду КиївСтар)
в проміжку 11.00-13.00 та 16.00-20.00 у робочі дні.