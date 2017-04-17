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Благодійний Християнський Фонд Солідарності проводить збір вживаного одягу, взуття, книжок, іграшок для багатодітних сімей

17.4.2017
Благодійний Християнський Фонд Солідарності висловлює подяку всім доброчинцям, які долучилися до благодійної акції збору одягу, взуття, книжок та іграшок в передвеликодні дні. Зібрані речі передано для потреб багатодітних родин нашого краю.

Хай Бог благословить Вас та Ваші родини ! Веселих Свят !!

(Для тих, хто не встиг - нагадуємо, що акція триває надалі).
 

На весні багато мешканців нашого міста вичищують свої шафи від зайвого одягу, іграшок чи прочитаних книжок і мають бажання здати їх для користування потребуючим.

Благодійний Християнський ФОНД СОЛІДАРНОСТІ проводить збір вживаного одягу та вживаних речей, іграшок, книжок, які відтак передаються багатодітним родинам або внутрішньо-переміщеним особам.

Здати речі можна щодня (залишити в коридорі).

Щоб отримати подарунки від Фонду Солідарності за здані речі ЄВАНГЕЛЬСЬКІ КНИГИ прошу попередньо написати листа
stanislau-if@ukr.net,
подзвонити 050-3730236
або прийти до Фонду за адресою
вулиця Січових Стрільців, 34 (позаду КиївСтар)
в проміжку 11.00-13.00 та 16.00-20.00 у робочі дні.

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