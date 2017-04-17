На весні багато мешканців нашого міста вичищують свої шафи від зайвого одягу, іграшок чи прочитаних книжок і мають бажання здати їх для користування потребуючим.

Благодійний Християнський ФОНД СОЛІДАРНОСТІ проводить збір вживаного одягу та вживаних речей, іграшок, книжок, які відтак передаються багатодітним родинам або внутрішньо-переміщеним особам.

Здати речі можна щодня (залишити в коридорі).Щоб отримати подарунки від Фонду Солідарності за здані речі ЄВАНГЕЛЬСЬКІ КНИГИ прошу попередньо написати листаstanislau-if@ukr.net,подзвонити 050-3730236або прийти до Фонду за адресоювулиця Січових Стрільців, 34 (позаду КиївСтар)в проміжку 11.00-13.00 та 16.00-20.00 у робочі дні.