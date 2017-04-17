Жидобандерівська хунта витісняє українське бидло за кордон...



Тим часом за кордоном не все так просто.



Одержати трудову візу в США та Канаді дорожче за все, а в Канаді - набагато довше. (На підтвердження кваліфікації працівника, затвердження його кандидатури в Мінпраці Канади й українському консульстві йде в середньому 6 місяців.) В Америку робоча віза видається двічі на рік - навесні та восени, терміном від 3 до 8 місяців, але вже на території США її можна продовжити на 3 роки.



Хто затребуваний. Якщо раніше Канада приймала заробітчан для роботи на фермах, то зараз тільки кваліфікованих робітників. Квоти жорстко обмежені - цього року одержати роботу можуть всього лише 10 українських бетонників і 15 водіїв з вільною розмовною англійською.



На відміну від Канади, Америці потрібні некваліфіковані робітники. Оцінивши за останній рік переваги дешевої робочої сили з України і Молдови, цієї весни Америка піднімає трудові квоти для цих країн майже вчетверо. Зараз є можливість працевлаштування для 130 прибиральників, різноробів та офіціантів (причому знання мови потрібно тільки від офіціантів).



Як змінилися зарплати. За останній рік зарплати трудових мігрантів у США і Канаді знизилися на 15-20%.



Випадки шахрайства. Для корінних громадян США та Канади робота надурочно й у вихідні оплачується за подвійним тарифом, а трудовим мігрантам понаднормові зрізаються в середньому на 20-25%.

