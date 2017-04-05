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Розпіарена організація грантожерів з Києва подарувала містові Івано-Хвранківську логотип, який рогулі проголосили офіційним логотипом міста.
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На думку рогулів, цей значок означає хрестики вишиванки, яку так люблять в місті Івано-Франківську.
Проте мешканці міста вже встигли охрестити цю потвору ЧОТИРИ ГОНДОНА, оскільки крім цих предметів ці знаки нічого не нагадують.
А ще люди дискутують про психічне здоровля авторів логотипу з презервативами.
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Олег З. Кожен бачить те на що дивиться Тест Роршаха реакція людей на симетричні плями і визначати таким чином особистісні риси і емоційні особливості людини
Тетяна З. Тест Роршаха І Люшер, проводяться на незрозумілою форми плямах і таким чином з'ясовують асоціативне мислення випробуваного, а звідси і його психічний стан. В даному випадку нічого незрозумілого немає. Все гранично просто. Повірте людині, що пропрацювала в психіатрії-наркології 26 років, а ось автор цього геніального творіння і ті кому це реально подобається, мене лякають!