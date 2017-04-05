Верховна Рада ухвалила законопроект, в якому забороняє циркові видовища з тваринами. Працівники цирків таке рішення називають безпідставним та абсурдним.



Законопроект депутати ух­валили ще у жовтні 2016-го. Своє рішення мотивували тим, що в цирках нема належних умов для утримання диких та свійських тварин, з «чотирилапих артистів» знущаються: б’ють, морять голодом… Працівники вітчизняних цирків такі звинувачення називають повною нісенітницею. Прийняти таку норму закону — означає, що український глядач не матиме можливості бачити і тішитися виступами дресированих тварин та хижаків, приборкувачі втратять місце праці, а вітчизняні цирки стануть фінансово збитковими. Адже понад 70 відсотків їхніх глядачів — діти, більшість з яких до цирку йде саме “на тварин”.



— В Україні — сім стаціонарних цирків (у Києві, Одесі, Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Харкові), — розповідає комерційний директор Львівського державного цирку Роман Здреник. — В Європі їх також обмаль (в Угорщині, Франції, Німеччині та Румунії). Цирки тримаються на плаву в основному завдяки атракціонам, видовищним шоу з дикими звірами і тваринами. У нашому цирку є належні умови для утримання всіх видів тварин, працюють два ветеринарні лікарі. Українські дресирувальники відомі на увесь світ (Людмила і нині покійний Володимир Шевченки, срібний призер 36-го Міжнародного циркового фестивалю Влад Гончаров)… В Україні — цілі родинні династії, які в іншій професії себе не уявляють.



Працівники цирків, особливо дресирувальники, шоковані. З прийняттям закону їм що — професію поміняти чи стати безробітними?! А тварин куди подіти? В цирку, до речі, звірі живуть довше, аніж у дикій природі. За сучасними нормами, для циркових вистав використовуються лише ті тварини, які вилучені з дикої природи мінімум у третьому поколінні.



Вони звикли до людського оточення, піклування і вже не здатні жити у природних умовах. Жоден приборкувач не буде морити голодом тварину, яка “годує” його сім’ю. Жоден хижак, свійська тварина не буде підкорятися людині, яка з них знущається. Будь-яка тварина рано чи пізно відреагує на жорстокість, — помститься своєму кривднику. Чому депутати, перш ніж ініціювати “псевдогуманний закон” не обговорили його з керівниками цирків, глядачами, громадськістю?!



Керівники українських стаціонарних цирків склали колективний лист на ім’я міністра культури України Євгена Нищука, президента України Петра Порошенка. Під час 41-го Міжнародного циркового фестивалю в Монте-Карло це питання обговорювали з продюсером Міжнародних циркових фестивалів Урсом Пілсом.



— Урс Пілс запропонував відомій українській дресирувальниці Людмилі Шевченко, яку шанує увесь світ, вступити в Європейську асоціацію захисту тварин, аби там обстоювати право вітчизняних цирків на атракціони з тваринами та хижаками, — продовжує Роман Здреник. — У Німеччині, наприклад, працюють екологічні служби, які в цирках, зоопарках перевіряють умови утримання тварин. Чому б українцям не перейняти те найкраще, що запроваджено в цивілізованих країнах?! Невже легше заборонити?! Чи, може, йде тенденція до знищення українського циркового мистецтва?!

