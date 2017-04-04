Petro Devda



Жив Бог Сам.

Жив Бог Сам. І було Ніц. Гадав Бог (від чого й`го англомовні називают «гад»): «Шо си стане, єк Мене стане много?» І стало богів много.



І тут си зачєло. Йой, ґвавт! Бог-вовк дурит бога-барана, бог-гадина ґлигає бога-мишу…



Зачєлиси всілєкі умовності. З умовностей виросли віри. Купа всілєкої брехні си родило з тої множини. Ну, і єкий Бог, така й множина. Написав же хтос – Кнєзь Світу Цего.



І там же – «люди намножилиси й зіпсулиси». То всьо пишло на «твар».



Політик дурит електорат, піп каже єлейно пастві : «Покайтеси у гріхах своїх. А мені лише десятину мете винні.»



«Врач» каже, шо курити шкодит й сам палит; тато казали : «Слухайси мене!» Але сам не водно чємний був оперід свого неньо. І нашо то казати?



Навідь ті пророки Шевченко тий Франко мусіли казати: «…німі на панщину ідут тий діточок своїх ведут.» «Лупайте сю скалу. Нехай ні жар, ні холод не спинить вас.» Замість тих округлих брехонь могли сказати прямо: «Ви, дурні, єк ціп» тий «Нищіт в собі те зло множини.»



Нарід любит казки чи то в політиці, чи то в церкві, палец до рота тий спати. Ти їм хоч в очі плюй, мут вірити необрізаним і служити їм, і платити своїм життєм бирше десятини (бо хіба це життє). Лише би чути казочку під чєс грохоту падіння в Тартарари.



Бо гадают – вмер і кінец проблємам. І тут випливає маснов плямов гріх церкви, бо смерті не є. Вмерти просто неможливо. А кому дуже кортит то нараджу. Мусите опуститиси на саме дно до бомжів, пєниц, наркоманив, путан, уголовників і тогди по по вашій просьбі бога-чоловіка той Бог Верховний, шо це зачєв множити, розсіє ваші атоми-попіл, щоби згодувати ним инчих, шо дерутси через терни до Бога Єдиного, а не цего Кнєзя Світу Цего, шо умноживси.



А ті, шо ідут до Бога й так знают свій плай. Амінь!



04.04.17р.

Жив Бог Сам.Жив Бог Сам. І було Ніц. Гадав Бог (від чого й`го англомовні називают «гад»): «Шо си стане, єк Мене стане много?» І стало богів много.І тут си зачєло. Йой, ґвавт! Бог-вовк дурит бога-барана, бог-гадина ґлигає бога-мишу…Зачєлиси всілєкі умовності. З умовностей виросли віри. Купа всілєкої брехні си родило з тої множини. Ну, і єкий Бог, така й множина. Написав же хтос – Кнєзь Світу Цего.І там же – «люди намножилиси й зіпсулиси». То всьо пишло на «твар».Політик дурит електорат, піп каже єлейно пастві : «Покайтеси у гріхах своїх. А мені лише десятину мете винні.»«Врач» каже, шо курити шкодит й сам палит; тато казали : «Слухайси мене!» Але сам не водно чємний був оперід свого неньо. І нашо то казати?Навідь ті пророки Шевченко тий Франко мусіли казати: «…німі на панщину ідут тий діточок своїх ведут.» «Лупайте сю скалу. Нехай ні жар, ні холод не спинить вас.» Замість тих округлих брехонь могли сказати прямо: «Ви, дурні, єк ціп» тий «Нищіт в собі те зло множини.»Нарід любит казки чи то в політиці, чи то в церкві, палец до рота тий спати. Ти їм хоч в очі плюй, мут вірити необрізаним і служити їм, і платити своїм життєм бирше десятини (бо хіба це життє). Лише би чути казочку під чєс грохоту падіння в Тартарари.Бо гадают – вмер і кінец проблємам. І тут випливає маснов плямов гріх церкви, боВмерти просто неможливо. А кому дуже кортит то нараджу. Мусите опуститиси на саме дно до бомжів, пєниц, наркоманив, путан, уголовників і тогди по по вашій просьбі бога-чоловіка той Бог Верховний, шо це зачєв множити, розсіє ваші атоми-попіл, щоби згодувати ним инчих, шо дерутси через терни до Бога Єдиного, а не цего Кнєзя Світу Цего, шо умноживси.А ті, шо ідут до Бога й так знают свій плай. Амінь!04.04.17р.