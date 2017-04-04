Дані за
Aнонси
Фото новини
Третій сектор
Авторські роботи
Статті (ТОП 10)
Баба Ванга передбачила повернення України в оновлений СССР в 2013 році
Галичанам потрібна війна з Росією
У хоспісі - добре, але хотіла б померти вдома
Так кто же он, пан Тягнибок: еврей, полуеврей, антисемит или полуантисемит?
А якщо завтра - москаль ?
Розчленування України переноситься на рік
Як Бандера провів би Мобілізацію ?
Священник УГКЦ о Михайло Клапків купив собі АУДІ А-5 за 550 000 гривень
Как сумели за 20 лет превратить город Ивано-Франковск в поселок городского типа
Тисмениця просить у Бога ... снігу
Почему киевляне из столицы Украины перебираются в столицу Галичины ?
Чому Бог покарав москалів, що їхали на Тернопілля ?
Звідки узялася назва Галіція і що вона означала ?
Ціни на вагінальний та анальний секс у Львові знизилися у два рази
Чому галицькі дівчата покидають монастирі ?

Новини

Смерті не є! - і тут випливає маснов плямов гріх церкви
4.4.2017
Petro Devda

Жив Бог Сам.
Жив Бог Сам. І було Ніц. Гадав Бог (від чого й`го англомовні називают «гад»): «Шо си стане, єк Мене стане много?» І стало богів много.

І тут си зачєло. Йой, ґвавт! Бог-вовк дурит бога-барана, бог-гадина ґлигає бога-мишу…

Зачєлиси всілєкі умовності. З умовностей виросли віри. Купа всілєкої брехні си родило з тої множини. Ну, і єкий Бог, така й множина. Написав же хтос – Кнєзь Світу Цего.

І там же – «люди намножилиси й зіпсулиси». То всьо пишло на «твар».

Політик дурит електорат, піп каже єлейно пастві : «Покайтеси у гріхах своїх. А мені лише десятину мете винні.»

«Врач» каже, шо курити шкодит й сам палит; тато казали : «Слухайси мене!» Але сам не водно чємний був оперід свого неньо. І нашо то казати?

Навідь ті пророки Шевченко тий Франко мусіли казати: «…німі на панщину ідут тий діточок своїх ведут.» «Лупайте сю скалу. Нехай ні жар, ні холод не спинить вас.» Замість тих округлих брехонь могли сказати прямо: «Ви, дурні, єк ціп» тий «Нищіт в собі те зло множини.»

Нарід любит казки чи то в політиці, чи то в церкві, палец до рота тий спати. Ти їм хоч в очі плюй, мут вірити необрізаним і служити їм, і платити своїм життєм бирше десятини (бо хіба це життє). Лише би чути казочку під чєс грохоту падіння в Тартарари.

Бо гадают – вмер і кінец проблємам. І тут випливає маснов плямов гріх церкви, бо смерті не є. Вмерти просто неможливо. А кому дуже кортит то нараджу. Мусите опуститиси на саме дно до бомжів, пєниц, наркоманив, путан, уголовників і тогди по по вашій просьбі бога-чоловіка той Бог Верховний, шо це зачєв множити, розсіє ваші атоми-попіл, щоби згодувати ним инчих, шо дерутси через терни до Бога Єдиного, а не цего Кнєзя Світу Цего, шо умноживси.

А ті, шо ідут до Бога й так знают свій плай. Амінь!

04.04.17р.

Добавити в обране
Google+

КОМЕНТАРІ
 
     добавити свої коментарі
ім'я:
текст коментаря:
сума: 8+8=

Відгуки мають бути максимально коректними та аргументованими.
 
Чотири перехрещені... гондони стали офіційним логотипом міста Івано-Франківська
В Україні нарешті взялися громити цирки - адже цирк має бути тільки один: ЦИРК УКРАЇНА
Смерті не є! - і тут випливає маснов плямов гріх церкви
На хресну дорогу в Івано-Франківську вивели 40 тисяч людей, а на мітинг проти тарифів 40 осіб
В Івано-Франківську представники громадських організацій та ініціативних груп підтримала ініціативи Президента України щодо торгівельної блокади
SELECTORNEWS
Погода, Новости, загрузка...
RSS стрічка
rss стрічка новин та статтей
Яндекс.Лєнта Google.Reader
Підписатись на розсилку новин
Острів Галичина в соціальній мережі Facebook Острів Галичина в соціальній мережі Twiter Острів Галичина в live journal
"Вітчизни Дим": нюхайте !
Новини на TVgid.ua
Загрузка...
Загрузка...
KINOafisha.ua - фільми, кінотеатри
Rambler's Top100
Copyright © 2009-12, “NetLS”
Счетчик тИЦ и PR Яндекс цитирования Український портАл
При повному або частковому використанні матеріалів гіперпосилання на «Острів Галичина» обов'язкове.
Відповідальність за достовірність фактів, статистичних та інших відомостей несуть автори матеріалів.
Редакція сайту «Острів Галичина» може не розділяти точку зору авторів статей та відповідальності за зміст матеріалів не несе.